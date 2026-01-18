勤誠躍「準千金」 去年營收飆52％原因曝光

上週，台積電法說報喜、台美對等關稅定案，激勵台股加權指數收在31,408點，創下史上第2大成交量、達8,468億元。伺服器機殼廠勤誠收在928元，距離「千金股」僅一步一搖，勤誠董事長陳美琪喊話，繼去年營收大增52％後，盼2026年再創佳績。

AI長期專案 推升營運規模擴大

從營運表現來看，勤誠2025年合併營收達220億元，年增52%，刷新歷史新高。勤誠表示，近年營運成長主要來自AI伺服器與雲端資料中心相關專案持續推進，帶動整體出貨規模放大。

另一方面，勤誠聚焦在AI伺服器與資料中心用高階機殼產品，相關產品須配合客戶系統架構與整體機櫃設計，導入流程與認證時間較長，專案完成後具備延續性，成為近年營收成長的重要支撐。

在訂單結構方面，勤誠也說明，AI伺服器與雲端資料中心專案多屬長期建置計畫，客戶拉貨具延續性，使公司營收能見度相對提高。

陳亞男曝勤誠勝出的關鍵，在於對企業穩定交付、持續升級能力。（翻攝YouTube/@阿崑台北攝影師）

穩定交付、技術升級 撐起勤誠成長

勤誠執行長陳亞男則表示，近年全球環境快速變化，包含貿易政策調整與AI技術發展等因素，企業是否具備穩定交付與持續升級能力將成為勝出關鍵，因此勤誠持續進行技術迭代與製程升級，相關成果已反映在營運表現上。

談及未來展望，陳美琪表示，因應AI與雲端應用帶來的需求，持續深化全球布局，繼續投入相關產能與技術。她指出，企業對穩定供應與整合能力的要求提高，有助於勤誠在既有專案持續推進。

在產能布局，勤誠已於馬來西亞購地建廠，預計今年5月試量產，最快年中進入正式量產階段；同時，公司也追加美國德州子公司投資，累計美國投資金額達20億元。此舉有望推升海外產能供應彈性，並支援後續專案推進。

隨著AI伺服器與雲端資料中心需求持續發展，勤誠近年營運規模快速擴大，市場持續關注公司後續接單與產能開出情況，是否重回千金股行列，成為後續觀察焦點。