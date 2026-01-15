勤誠2025年營運創多項紀錄 今年目標維持雙位數成長

（中央社記者曾仁凱台北15日電）伺服器機殼大廠勤誠今天舉行尾牙，執行長陳亞男表示，2025年成績真的非常好看，去年全年營收新台幣220.01億元，年增率高達51.55%，創歷史新高。股價也一度衝破千元大關。展望2026年，勤誠指出，今年營運目標將繼續維持雙位數成長。

因應市場強勁需求，勤誠13日董事會也剛通過追加美國德州子公司投資金額，投資上限從原本的12億元上修到20億元。

勤誠今天尾牙席開近40桌，董事長陳美琪回顧2025年，從上半年關稅戰的高度不確定性，到下半年由AI熱潮引領的新藍海，外在環境瞬息萬變，但勤誠憑藉多年累積的實力與團隊的高度凝聚力，成功創下營收、獲利、股價與市值等多項新高紀錄。

勤誠去年前3季歸屬母公司淨利24.89億元，相較2024年同期大幅成長7成，已超越2024年全年獲利，每股稅後純益20.45元。

陳亞男進一步指出，隨著公司邁向高成長階段，勤誠已將既有策略系統化，逐步建構多項競爭優勢。將AI視為加速核心競爭力形成的重要引擎，相關布局已在實際營運場域中逐步展現成果。

展望2026年，由於勤誠目前處於緘默期，公司延續去年底法說會看法，表示從CSP（雲端服務供應商）到ODM代工廠，勤誠許多AI新專案持續湧入，可望化為今年營運動能，對公司今年營運雙位數成長深具信心。

陳亞男說明，AI改變資料中心面貌，勤誠今年正式切入機櫃新業務，目前有多項開發中專案皆為客製化機櫃，技術難度和製程相對複雜，勤誠希望發展機櫃成為公司第2大產品線，目標今年機櫃占公司營收比重達到1成以上。（編輯：張若瑤）1150115