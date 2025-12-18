勤走基層傾聽 邱議瑩市場掃街婆媽熱情相擁

▲ 最新媒體民調居於第一、唯一突破五成支持的立委邱議瑩，繼續勤走基層，到苓雅區具代表性和人潮的武廟公有市場拜票，與民眾問候、互動，親民的作為也受到基層熱烈反應。（圖／立委邱議瑩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選4搶1，進入倒數一個月的激戰。最新媒體民調居於第一、唯一突破五成支持的立委邱議瑩，繼續勤走基層，到苓雅區具代表性和人潮的武廟公有市場拜票，與民眾問候、互動，親民的作為也受到基層熱烈反應。

▲ 市場中還有攤販是美濃的客家人，看到邱議瑩來拜票也備感親切，特地贈送蘿蔔糕給予祝福；另有攤商送肉粽表達對邱議瑩的支持。（圖／立委邱議瑩辦公室提供）

邱議瑩在臉書分享掃市場的畫面，表示「看照片就知道，大哥大姐有夠熱情……很喜歡市場這麼親近、充滿人情味的感覺」，她將「持續一步一腳印，我會奮力為高雄拚」。

▲ 邱議瑩前往苓雅區具代表性和人潮的武廟公有市場拜票，婆婆媽媽們等菜籃族也熱情與邱議瑩相擁，展現邱議瑩在市場超人氣和親和力。（圖／立委邱議瑩辦公室提供）

市場中還有攤販是美濃的客家人，看到邱議瑩來拜票也備感親切，特地贈送蘿蔔糕給予祝福；另有攤商送肉粽表達對邱議瑩的支持，還有婆婆媽媽等菜籃族也熱情與邱議瑩相擁，展現邱議瑩在市場超人氣和親和力。

