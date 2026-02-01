勤走基層拚新北 蘇巧慧：空戰、巷戰齊發爭取市民認同

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天(1日)赴三重力行市場掃街拜年，她說自己會一步一腳印跟綠營新北隊們一起走入市場、社團，未來也會空戰、巷戰齊發，爭取為市民服務的機會。

蘇巧慧1日在前立委陳柏惟及民進黨立委李坤城陪同下赴三重力行市場掃街，她受訪時指出，自己這段時間以來，不停勤走基層，不管是晴天、雨天，都把握每一個可以努力的時間去握每一雙手，向每一位市民證明，自己真的是抱著讓新北市升級、讓新北市更好的理念，爭取為市民服務的機會。她說：『(原音)我們也會持續的空戰和巷戰齊發，並且和最認真的新北隊們一起走入市場、進入社團，讓大家看見我們的努力，同時下個禮拜起，我也會開始陸續推出政見，向市民說明溫暖、創新、會做事的理念，希望爭取更多市民的認同。』

媒體也詢問，民調顯示蘇巧慧與台北市副市長李四川差距已縮小到個位數，跟民眾黨主席黃國昌相比，則大贏13.5個百分點，她表示，會繼續如此步調，將長跑當作短跑衝刺。

針對民眾黨主席黃國昌率先成立新北市長競選總部，蘇巧慧說，由於工作夥伴來自四面八方，他們還要找一個適合辦公的地點，未來若找到適當地點，也會再跟外界報告。

另外，李坤城也在一旁說明，這段時間綠營團隊一步一腳印，大家都看得很清楚，他們長期深耕新北、走在第一線，與地方站在一起，相較之下，有人要選新北市長，卻長期住在台北豪宅，其實高下立判。(編輯：沈鎮江)