勤走基層、整合地方、拓展中間選民 民進黨桃園隊長三條件指向他

民進黨2026年桃園市長布局持續受到關注，地方人士普遍認為，在選戰尚未全面展開之際，誰能穩定節奏、凝聚共識、帶動整體隊形，將是影響後續議員選戰成敗的關鍵。多位桃園地方人士指出，最常出現在桃園的總統府副秘書長何志偉，近期在地方的實際作為，已逐步顯現其在這三項條件上的完整度。

深入勤走桃園的何志偉，成為地方人士心中最能穩定節奏、凝聚共識、帶動整體隊形的「民進黨桃園隊長」，是影響議員選戰關鍵。（圖／民眾提供）

地方人士分析，第一個關鍵在於基層經營。何志偉長期勤走地方、深入社區，以面對面互動回應民意，累積的是穩定且可持續的支持結構，而非短期聲量。相較於僅在特定場合或媒體場域現身的政治操作，這種長時間、低衝突的經營方式，更有助於在選區中擴大接觸面，降低對立感受。

第二個條件則是地方整合能力。地方人士指出，何志偉近來與各區基層組織及地方民代保持密切溝通，強調尊重地方角色與協調節奏，讓選戰方向能逐步形成共識。這種整合方式，並非一蹴可幾，而是需要長時間累積信任，也因此更能在實際選戰中發揮穩定效果。

第三個關鍵，則在於選民結構的拓展潛力。何志偉被認為在中間選民與年輕族群間具備較高的接受度，其公共形象與政策論述多聚焦於生活治理與城市未來，較能跳脫既有政治框架，為整體選戰開拓更大的空間。地方人士直言，這正是桃園選戰中不可或缺、卻並非人人具備的條件。

地方人士也指出，桃園選戰的成敗，取決於是否有人能夠在關鍵時刻穩住隊形、帶領大家向前。與其急於比較，不如看清誰已在基層、整合與選民拓展三個面向同步前進。從目前的互動深度與實際進展來看，何志偉在這三項條件上的完整度，正逐步顯現其戰略價值。

地方人士私下表示，選戰終究回到「誰能帶著大家一起走、一起贏」的核心問題，而在當前的桃園，何志偉被視為最有條件發揮母雞效應、引領議員候選人迎戰未來選舉的重要角色。



