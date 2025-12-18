勤走市場掃街聽民意 邱議瑩展現超人氣親和力

武廟公有市場攤商送肉粽表達對邱議瑩(右)的支持。 圖：邱議瑩競選總部/提供

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選4搶1，進入倒數一個月的激戰。最新媒體民調居於第一、唯一突破五成支持率的立委邱議瑩，繼續勤走基層，到苓雅區具代表性和人潮的武廟公有市場拜票，與民眾問候、互動，親民的作為也受到基層熱烈反應。陪同掃市場拜票的包括苓雅區人和里里長林志田、正大里里長陳錦宏、永康里里長蔡長志、新興區正氣里里長沈玉玲及立委黃捷服務團隊。

邱議瑩在臉書分享掃市場的畫面，表示「看照片就知道，大哥大姐有夠熱情……很喜歡市場這麼親近、充滿人情味的感覺」，她將「持續一步一腳印，我會奮力為高雄拚」。

市場中還有攤販是美濃的客家人，看到邱議瑩來拜票也備感親切，特地贈送蘿蔔糕給予祝福；另有攤商送肉粽表達對邱議瑩的支持，還有婆婆媽媽等菜籃族也熱情與邱議瑩相擁，展現邱議瑩在市場超人氣的親和力。

