勤跑桃園基層整隊成形 何志偉「母雞效應」逐步發酵

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／桃園報導

被外界視為民進黨2026年桃園市長潛在人選的總統府副秘書長何志偉，近月來密集走訪桃園各區，深入宮廟、商圈與傳統市場，並結合義診、親子活動等形式，強化與地方基層的連結。週末期間，何志偉再度前往中壢站前商圈及蘆竹南崁市場掃街，不僅提出具體市政政策，也與地方綠營民代、基層幹部頻繁互動，「志偉戰隊」輪廓逐漸成形，帶動桃園綠營布局所期待的「母雞效應」。

觀察何志偉近期在桃園的行程節奏，已不再僅止於政策宣傳或中央傾聽地方意見，而逐漸展現出「整隊」意味。一方面透過市場、商圈累積曝光度與親和力，另一方面則在各區議員陪同下掃街互動，深化彼此默契與合作基礎，逐步形塑穩定的地方互動班底。

近兩日行程中，民進黨蘆竹資深市議員許清順，以及中壢新生代議員張曉昀、彭俊豪、黃崇真全程陪同，地方里長亦到場參與。此外，包括張肇良、魏昀、李光達、李宗達、黃瓊惠、陳雅倫等多位在地綠營議員，也在何志偉舉辦的義診、拜廟或親子活動中陸續同框。據了解，何志偉早在半年前便已低調展開拜會各選區里長的行程，提前累積基層互信。

熟悉地方政治生態的綠營人士指出，民進黨桃園市長人選預料將以徵召方式產生，各派系私下仍各有盤算，而基層民代在行程中與何志偉「自然合流」，反而有助化解提前站隊的壓力，凝聚在地綠營共識。參與何志偉行程的議員橫跨不同選區與基層系統，並非單一派系動員，顯示其具備相當的整合與協調能力。

政策論述方面，何志偉在中壢、蘆竹商圈市場掃街時，仍以市政願景為主軸，提出振興桃園商圈的四大方向，包括活動常態化、跨區商圈整合、數位轉型，以及完善交通與停車配套，主張避免過度依賴節慶式的短期刺激，而以制度化方式培養消費回流。相關主張也被地方解讀為提前鋪陳市政治理架構，為未來角色預作準備。

掃街過程中，何志偉與綠營民代在市場叫賣、與攤商寒暄，甚至即興互相打趣，展現彼此熟稔的互動與長期累積的信任感。地方人士指出，這種「不刻意鋪陳排場、卻高度協調」的掃街模式，正是檢視是否具備母雞角色的重要環節，讓議員與基層感受到確實能替地方加分。

行程中也不乏輕鬆橋段。何志偉走訪中壢商圈一間肉脯老店時，特別點名有「桃園周杰倫」暱稱的市議員彭俊豪，一同拿起雙節棍炒肉鬆，並當場向店家「拜託」多多支持彭俊豪；在南崁市場時，他又拿著麥克風笑著提醒正與攤販聊天的許清順，別忘了多買點菜，讓現場笑聲不斷。

儘管民進黨高層尚未正式宣布2026年桃園市長參選人選，但從何志偉持續勤跑地方的節奏，以及逐漸成形的戰隊結構來看，桃園綠營基層已開始將他視為可能的「母雞選項」。何志偉後續動向，勢必牽動民進黨在這場「百里侯之戰」中的整體布局與盤算。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

