勵志中學少女口琴團奪彰化縣冠軍 以音樂力量突破自我實現夢想

▲勵志中學口琴合奏團隊於今日參與彰化縣114學年度學生音樂比賽，以自選曲Symphony No.40(1st.Mov)，贏得評審一致好評，榮獲口琴合奏高中職組第一名。（圖／勵志中學提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】勵志中學口琴合奏團隊於今（13）日參與彰化縣114學年度學生音樂比賽，以自選曲Symphony No.40(1st.Mov)，贏得評審一致好評，榮獲口琴合奏高中職組第一名。20名女孩在毫無音樂基礎下，靠著毅力、不斷練習，跨越障礙突破自我，表現相當亮眼。

▲勵志中學口琴隊向來都是校內學生關注、嚮往加入的團隊，歷年來參與彰化縣及全國學生音樂比賽都有相當不錯的成績。（圖／勵志中學提供）

廣告 廣告

勵志中學口琴隊向來都是校內學生關注、嚮往加入的團隊，歷年來參與彰化縣及全國學生音樂比賽都有相當不錯的成績，這支少女團隊在進入矯正學校前完全沒有音樂基礎，在口琴名師陳法澄老師的啟發下，她們勇敢挑戰自己的極限，秉持著「我一定可以」的信念，每日勤於練習。終於，在比賽當日交出了漂亮的成績單，迎來現場觀眾熱烈的掌聲，少女們紛紛落下感動的眼淚，與自己內心對話：「我終於突破自己，完成夢想了!」

勵志中學代理校長林岳賢表示：「這群孩子在面對困難時展現了堅強的毅力，全校師生都給予口琴團隊高度的肯定，透過音樂的薰陶，她們找到自我價值與自信，這次成功的經驗，將成為她們重建自我價值的重要里程碑。」

這群矯正少女從初入校時的羞澀，到站上舞台時的從容自信，成長、蛻變在她們青春時期留下了美好回憶。這次經驗也讓她們深刻領悟，堅持努力不懈才能突破種種限制，嘗到勝利的果實。勵志中學表示，將繼續支持孩子們探索興趣，陪伴孩子築夢、圓夢，迎向充實與美好人生。