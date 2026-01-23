勵志中學慈濟歲末祝福感恩會 傳遞善的力量

▲勵志中學於今日舉辦「慈濟歲末祝福感恩會」，讓善念在校園中循環不息、溫暖延續。（圖／勵志中學提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】歲末寒冬，感恩滿懷。勵志中學於今（23）日舉辦「慈濟歲末祝福感恩會」，全校師生齊聚一堂，在莊重而溫馨的氛圍中，共同回顧一整年的學習歷程與付出點滴，並在歲末年初之際，重新體會慈濟「竹筒歲月」的初心，為迎向新的一年注入希望與力量。

活動在慈濟師兄、師姐整齊肅穆的隊形中揭開序幕，溫暖的迎接讓現場充滿敬意與感動。透過手語表演與影片回顧，師生一同回望過去一年全球面對的天災與挑戰，雖然世事艱難，人心卻始終未曾放棄希望；人們以善念化解衝突，以行動累積祝福，誠心祈願世界平安。正如慈濟慈善的起點──日存五毛錢的「竹筒歲月」，一點一滴的堅持，讓愛不斷累積、持續擴散，也讓師生深刻體會「點滴愛心，匯聚成海」的真義。

廣告 廣告

活動中，慈濟精舍師父帶領全校師生手捧福慧燈，齊聲祈禱、彼此祝福，為新的一年許下平安與善念的心願。隨後，師父親手逐一發放福慧紅包，將祝福與關懷傳遞到每一位師生手中，也象徵著慈濟善的精神在校園中持續傳承、生根發芽。

代理校長林岳賢在活動中勉勵同學，慈濟精神不僅是行善助人，更是一種落實於日常的生活態度與生命價值。他表示，「莫忘竹筒歲月初心」，提醒大家在順境中保持謙卑、在困境中不失善念；而「永誌法脈宗門弘願」，則期許勵志的學生能將慈悲、智慧與責任，實踐於學習歷程與人生選擇之中，讓生命走向更有力量的方向。

在感恩與祝福的歌聲中，歲末祝福感恩會圓滿落幕。期盼透過這樣的年終感恩聚會，持續深化生命教育與品德培養，引導學生在感化教育的歷程中，不僅反思過往，更學習培養利他的胸懷。相信即使是微小的善行，也能匯聚成改變生命的力量，讓善念在校園中循環不息、溫暖延續。