勵志中學舉辦春節懇親 400多名家屬入校共享天倫

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】勵志中學繼3日由中華電信彰化區營運處免費提供30線電話，讓全校329名學生與家人通話後，5日、6日再接續舉辦為期2天的春節家屬面對面懇親活動，在農曆春節前夕，讓思念親人的學生與家長共享天倫，也讓家長更深入了解孩子的校園生活，許多少年與久未見面的親人相擁而泣，場面溫馨感人。

一早便有來自全臺各地的家屬在校門口等候報到，有些行動不便的家長即使坐著輪椅，仍設法前來與子女相見，以慰藉思念之情。勵志中學新任校長陳宏義也親臨會場關懷學生，現場並發送氣球給家屬，讓學生在春節前夕提前感受到滿滿祝福與熱鬧氛圍。校方透過懇親活動拉近學生與家人距離，不僅撫慰少年的心靈、增進親情交流，也有助於家庭和諧，讓家人的支持成為孩子改變的力量。

多數家長表示，校方在學生教育與生活照顧上相當用心，不僅重視未來發展，也關注品格培養。勵志中學懇親活動進一步增進親子間的理解與信任，使家庭關係更加緊密。

2天懇親活動共吸引400多名家屬參與。勵志中學表示，懇親活動不僅是家庭聚會，更是促進家庭親子關係的重要機會，希望社會各界能持續關懷矯正少年，並提供更多支持與資源，幫助他們順利融入社會，重建人生。同時也提醒家長多一點關心，用心陪伴少年成長蛻變，給予充分的愛、關懷及支持，避免孩子誤觸法網。活動在學生依依不捨與家人互道珍重再見聲中圓滿結束。