勵志中學薪火相傳 陳宏義校長上任帶領少年找回方向

▲勵志中學於今日舉辦「代理、新任校長交接暨宣誓典禮」，典禮由法務部矯正署署長林憲銘親自主持並監交印信，新任校長陳宏義自代理校長林岳賢手中接過印信，象徵校務薪火相傳。（圖／勵志中學提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】勵志中學於今（30）日上午舉辦「代理、新任校長交接暨宣誓典禮」，典禮由法務部矯正署署長林憲銘親自主持並監交印信，新任校長陳宏義自代理校長林岳賢手中接過印信，象徵校務薪火相傳，並正式宣誓將於2月1日就職上任。

▲勵志中學代理、新任校長交接暨宣誓典禮合影。（圖／勵志中學提供）

典禮特別邀請教育部國民及學前教育署、彰化地方檢察署檢察長謝名冠，以及彰化地區警政單位與中彰投地區各矯正機關首長，並有田中高中、彰化特殊教育學校、臺灣更生保護會彰化分會、犯罪被害人保護協會彰化分會、彰化縣兒童少年關懷協會、中華民國觀護協會、彰濱秀傳醫院、仁和醫院及地方仕紳等貴賓蒞臨觀禮，現場貴賓雲集，典禮圓滿完成。

林憲銘署長於致詞中感謝林岳賢代理校長在任期間辛勞付出，穩定推動校務發展，並恭賀陳宏義校長榮任新職。林憲銘表示，陳校長長期深耕少年矯正教育，具備豐富的行政歷練與輔導專業背景，曾歷任明陽中學、誠正中學校長，秉持「教育為本、適性關懷」的理念，累積深厚的實務經驗，陪伴無數司法少年重新找回人生方向，深獲各界肯定。

林憲銘指出，校長職務沒有蜜月期，上任即須全力以赴，並提出兩項重要期許：第一，樹立溫暖友善的校園文化典範，打造安全、互信互助的學習環境，凝聚團隊向心力，用心陪伴學生持續學習與成長；第二，深化學生適性輔導與轉銜教育，透過多元課程與技職教育，結合專業心理輔導與家庭支持，協助學生建立正向價值與品格，為未來返家及銜接社會生活做好完善準備。署長同時感謝勵志中學全體同仁的辛勞付出，並勉勵大家與陳校長攜手同心，秉持初心，以耐心、愛心與專業接住每一位學生，成為社會最溫暖的保護網。

新任校長陳宏義表示，感謝林署長及與會貴賓長期以來對勵志中學的支持與關懷，未來將與全體教職同仁攜手合作，營造穩定和諧、卓越進步、溫暖幸福的校園氛圍，陪伴學生穩健成長，勇敢邁向人生的新方向。

勵志中學全體師生亦對陳宏義校長的到任表達誠摯歡迎，期盼在其專業領航下，持續精進校務，為少年矯正教育注入穩定而正向的力量。