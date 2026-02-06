勵志中學辦春節懇親會 讓愛團圓迷途少年心暖洋洋





每逢佳節倍思親，勵志中學繼本月3日由中華電信彰化區營運處免費提供30線電話，供全校329名學生撥打後，5日、6日接續舉辦2天的春節家屬面對面懇親活動，農曆春節前夕讓思念親人的學生與家長們共享天倫，也讓家長更深入地了解孩子的校園生活，許多少年在久未謀面的親人面前相擁而泣，場面相當感人。

一早便有多位來自全臺各地的家屬在校門口引頸企盼，等候辦理報到，有些行動不便的家長，即使坐著輪椅亦設法前來見子女一面，以慰藉親情思念之苦。新任校長陳宏義亦親臨會場關懷學生，會場同時分送汽球給學生家屬，讓學生於春節前夕提前感受到暖暖的祝福關懷與熱鬧氣氛。校方藉由懇親活動拉近學生和家人之間的愛，不僅撫慰少年的心，增進親情子情感交流，有助於家庭和諧，家人的支持讓少年有了改變的勇氣。

勵志中學辦理春節懇親會 讓愛團圓迷途少年心暖洋洋

多數家長表示，學校在學生的教育與生活照顧方面做得非常用心，讚許該校不僅注重學生未來發展方向，並且關心學生的品格正常發展，懇親活動增進了他們與孩子之間的理解和信任，讓家庭關係更加緊密。

2天的懇親活動共計400多名來自各地的家屬參加，校方表示，懇親活動不僅是家庭聚會，更是促進家庭親子關係的重要機會，希望社會各界能持續關懷矯正少年，並提供更多支持與資源，幫助他們順利融入社會，重建人生。同時也提醒家長多一點關心，用心陪伴少年成長蛻變，給予充分的愛、關懷及支持，避免孩子誤觸法網。活動在學生依依不捨與家人互道珍重再見聲中圓滿結束。

