勵志會民調：賴政府施政滿意度達5成6、最不滿政治惡鬥

台灣勵志協會民調，民進黨政府施政滿意度回升，經濟更回升評價破5成由負轉正。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德上任之今，由於新國會朝小野大，歷經國會擴權法案、選罷法修嚴、憲訴法修惡等爭議，再到歷經半年的大罷免運動，民進黨連續執政已9年多，施政滿意度有逐漸下降趨勢。不過，台灣勵志協會今（21）日公布最新民調，賴政府施政滿意度回升來到55.9%，相較於去年11月高出2個百分點。

根據民調結果顯示，55.9%的民眾對政府目前的施政表現滿意，高於表示不滿意的42.7%；表示不滿意的比率，以男性、30-59 歲、教育程度越高者、傾向國民黨及民眾黨、戶籍縣市在屏東縣、新北市、臺北市、彰化縣、臺中市的民眾較高。

廣告 廣告

民調更細部詢問到，在民眾對政府施政表現不滿意的原因，以政治惡鬥的48.0%最高，其次是詐騙問題（34.8%），再其次是兩岸關係（27.8%）、物價問題（24.8%）。而台灣勵志協會執行長賴榮偉則強調，對於政治惡鬥的不滿意，不是歸咎於執政黨或在野黨，而是整體政治層面的反應。

此外，台灣勵志協會也針對經濟評價進行詢問，54.2%的民眾表示台灣目前的整體經濟情況算是好，高於表示不好的45.3%；相較於去年11月調查的45.9%有明顯回升。另外，民眾認為台灣目前整體經濟情況不好的原因，以物價太高的42.3%最高。

調查單位：台灣勵志協會（TIA）執行單位：故鄉市場調查股份有限公司；調查時間：115年1月7日至1月11日 調查對象：全國20歲以上民眾；抽樣方法：採分層隨機抽樣，市話與手機各半（共1,200份有效樣本）信心水準：在95%信心水準下，抽樣誤差約為士2.83個百分點。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「消失的42秒」成關鍵！民進黨團：黃國昌絕對足以拍完手上機密資料

川普就任周年 民調：流失年輕與獨立選民支持，仍優於民主黨