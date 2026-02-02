勵馨花蓮歲末暖心圍爐 助婦幼家庭「馬力全開」迎幸福年

勵馨基金會以「回娘家」為主題，打造安心接納的團聚空間。（圖：勵馨基金會提供）

農曆年前夕，勵馨基金會花蓮分事務所31日舉辦「馬力全開˙幸福馨年」回娘家圍爐活動，邀請約50位曾受助與現正受服務的婦女及子女齊聚，現場溫馨熱絡。多位地方首長、民代及主管都到場支持，共同為弱勢家庭傳遞新年關懷。

活動以「回娘家」為主題，打造安心接納的團聚空間。勵馨花蓮分事務所主任朱慶萍表示，對許多服務對象而言，年節常伴孤單與壓力，當他人團圓時，她們卻不知何處可去。因此特別於年前邀請家庭回到勵馨這個「娘家」，過得好，我們一起開心；若有困難，勵馨一直都在。

廣告 廣告

游淑貞（右）不僅帶來祝福，也帶來紅包共同關心回娘家的姐妹。（圖：勵馨基金會提供）

勵馨基金會指出，花蓮分事務所在地深耕近20年，長期陪伴婦女與少女重建生活。近年花蓮頻受震災風災衝擊，家庭負擔加劇，社會支持網絡更顯關鍵。親自到場的吉安鄉鄉長游淑貞肯定勵馨是「溫暖而堅實的力量」，鼓勵遭遇困難者勇敢求助，勿獨自承受。她並致贈新年紅包，祝福家庭平安健康。

江馨婷科長祝福與會者「馬上心想事成、馬上幸福」。（圖：勵馨基金會提供）

花蓮縣政府社會處社工科長江馨婷代表縣府致意，感謝勵馨以創意活動助家庭重溫團圓暖意，並祝福大家「馬上心想事成、馬上幸福」。

一位服務對象上台含淚分享，直言回到「娘家」非常開心，並祝福眾人平安迎新年，真摯話語感動全場。勵馨花蓮分所強調，未來將持續連結公私部門資源，強化支持網絡，陪伴婦幼家庭「馬力全開」，邁向安定有盼望的新年。

魏嘉賢（左）議員與許多來賓，也都提供摸彩品，向與會者祝賀。（圖：勵馨基金會提供）

活動在感恩祝福中展開，除圍爐餐敘外，也有趣味遊戲與摸彩，貴賓加碼提供洗衣機等實用家電與禮品，驚喜不斷。現場特設「馬上挖到寶」愛心市集，促進物資分享與善意流動。（梁國榮報導）