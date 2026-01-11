勸世三姊妹紐約試演好評 台音樂劇挑戰百老匯需時間

（中央社記者廖漢原紐約10日專電）音樂劇「勸世三姊妹」去年在紐約劇院試演，希望台灣原創音樂劇未來有機會在百老匯商業演出。製作團隊說明大型音樂劇長期演出的創作程序、團隊籌組、財務需求、文化適應與演出計畫等，讓外界瞭解大型演出從無到有的迷人挑戰。

台灣音樂劇「勸世三姊妹」於2025年1月在紐約劇院Theatre Row試演，吸引不少百老匯（Broadway）專業人士到場。

原劇全長超過3小時，內容包括歌仔戲、陣頭與牽亡等台灣習俗，2023年以緊湊劇情與生活曲目創造旋風的音樂劇，濃縮成紐約百老匯與倫敦西區（West End）慣用的2小時版，希望找到進入百老匯的門票。

「勸世三姊妹」導演曾慧誠、製作人丁墾（Ken Dingledine）與執行製作人達爾沃（Barbara Darwall），10日在紐約台灣會館舉行「音樂劇製作與發展座談」，分享音樂劇商業運作的經驗與挑戰。

丁墾指出，全劇要由台灣使用的語言轉為英文，當時還不確定能否成事，決定下一步先在紐約試演，但不是改為英文，先看看大家對劇情的反應。

達爾沃說，當時完全不知道是怎樣的演出，曾慧誠帶來極棒的戲，非常精美，演唱者和曲目都很棒。全劇最有力的是父女與手足間的關係，一段不平凡的故事，包括角色的和解、瘋狂、鬼魂和死亡。

她說，無論去倫敦或紐約，故事和台上動作得先讓觀眾理解，還有喜劇情節，而情感比什麼都重要。

曾慧誠表示，試演時擔心故事是否ok，最重要影響是達爾沃被說服。她一開始覺得不同文化怎麼可能，因為要推主流市場，她看完超想要做，顯示劇裡的情感是普世的，「當然劇中有些笑話或關係觀眾會看不懂，所以需要在地劇作家加入，這過程會很長」。

曾慧誠認為，今年想先用作品挑戰台灣市場，計劃觀眾數是過去的2倍，挑戰環境能否養成商業作品。

亞洲創作人希望進軍歐美劇院，前期龐大製作經費是門檻，但已有成功經驗。韓國原創音樂劇經國際參與，以Maybe Happy Ending為英文劇名，2024年在百老匯首演，2025年於年度音樂劇獎項「東尼獎」（Tony Awards）大放異彩，獲得最佳音樂劇等6項大獎。（編輯：張芷瑄）1150111