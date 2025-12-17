勸也沒用！台南酒駕鹽酥鴨老闆「講不聽」硬要開車

台南市「扒趴鴨」鹽酥鴨店老闆鄭傳吉，16日犯下酒駕撞死女清潔員的大禍，而他事發前已經連喝兩攤，「講不聽」不顧兩名友人勸阻，執意上車的畫面也曝光，而就在他上車後開不到1分鐘，就在4百公尺以外奪走陳姓女清潔員的寶貴性命。

鄭傳吉被2位友人勸不要酒駕，依然執意上車離開。 （圖／翻攝畫面）

據悉他當天凌晨續了2攤，從5點開始喝到早上8點多，離開酒吧要上車前，2名同攤友人很有良心地上前阻止他開車，還直接出手拉住他，但鄭傳吉完全置之不理，對酒吧人員出來詢問是否需要代駕，也茫到沒有回應，最後執意開車走人，但才開了1分鐘，移動了4百公尺就高速撞擊垃圾車，把站在車尾的陳女下半身全撞碎奪命。

廣告 廣告

勸鄭傳吉不要酒駕的2位友人。 （圖／翻攝畫面）

案發後鄭男竟沒被強大衝擊力弄的酒醒，反而直接倒在車內睡著，被警方拖出車外時開始睜眼說瞎話表示「是代駕開的」，酒醒後還裝窮、以及被抓包想偷偷脫產，從頭到尾毫無悔意，也沒對陳女家屬表示任何歉意，目前已被羈押禁見。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

延伸閱讀

影/整片外牆被炸毀！台南民宅煮食釀瓦斯氣爆 爆炸瞬間曝

影/恐怖軍火庫上路！轎車違規露餡 高雄警搜出槍械刀具

新北板橋驚見怪客趴車抖動 警：行為已違法將傳辦