勸台灣別介入中日摩擦 媒體人揭最慘後果：恐回到孤立狀態
日本首相高市早苗「台灣有事」言論激怒中國，在後者透過軍演、限制進口水產等方式不斷施壓的同時，台灣也出現一群大力聲援日本的族群；媒體人文翔透過臉書發文提醒，在區域緊張日益嚴重的情況下，所有人、尤其是政治人物，更應該堅守底線，避免一頭腦熱而誤事的情況發生。
文翔透過臉書發文表示，雖然這次中日摩擦的起因是談及台海衍伸的話題，但台灣充其量只是「主題」，事件的主角仍是日本以及中國；文翔呼籲，台灣人不要太興奮、太過高調，畢竟日本內部也有反對高市早苗的聲音存在，如果哪天高市早苗被民意逼下台、再度換上一個想對中緩和的首相，屆時台灣恐在日本「反中又反台」的情況下，回到被孤立的狀態。
「勇於進取，但還是要守住底線」，文翔表示，不管是反日所以去嗆日挑釁中國的，還是挺日所以去攻擊中國的，玩過頭都可能會造成反效果；文翔進一步補充，在台日關係上，確實該感謝日本願意與台灣站在一起，甚至是自願把命運跟台灣綁一起，但要想持續深化合作與善意，仍必須建立在「守住中華民國底線」的前提下。
文翔重申，中日關係緊繃，源於高市早苗本身的政治政策，台灣在並非事件主角的情況下，不應自以為是去介入、插手，甚至以為可以藉機偷渡什麼，成為把局面複雜化的「麻煩製造者」。最後文翔也提醒，兩岸關係一直以來都被評為國際衝突的未爆彈，台灣身處漩渦中心，要守住現在和平的生活已經越來越難，「凡事千萬別一頭腦熱」。
