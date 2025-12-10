勸國民黨「2026大方點」！陳學聖曝藍白合成敗關鍵：否則2028很難講

面對即將到來的2026大選，國民黨、民眾黨的藍白合之勢已見雛型，前立委陳學聖指出，受到國民黨主席選舉延後影響，藍營整體布局已經慢了一步，建議國民黨在2026選舉「大方一點」，這樣才能給白營足夠的信賴感，換取2028合作的談話深度，陳學聖警告，如果藍白在地方大選又因無法達成共識而打破頭，「那2028很難講」。

陳學聖在《中午來開匯》節目中指出，國民黨不妨大方點「2026讓小2028得大」；陳學聖解釋，在與民眾黨談合作的過程中，唯有讓白營感覺到信賴，雙方才能建立更深層的共識，讓2028有多一點東西能談。

「否則縣市長這局沒有呈現出讓的誠意，雙雙打破頭，那2028很難講」，陳學聖坦言，聽到民眾黨前主席柯文哲在直播中強調「不要再讓3%、6%」，他才意識到，恐怕柯文哲2024藍白合破局的心結仍未解開、甚至還在糾結。陳學聖重申，這對2026、2028都不是好事。

至於藍營布局走向，陳學聖認為，無論是日前的黨主席選舉爭議，還是非洲豬瘟事件，都是讓台中市長盧秀燕能提前調整的「震撼教育」；陳學聖認為，在國民黨主席鄭麗文強調「太陽就在台中」後，顯示兩位女將可以互相成全，對國民黨未來發展更有利。

