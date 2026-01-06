勸在野黨和中共打交道要小心 石平：國民黨也上過當還「失去大陸」

記者陳思妤／台北報導

被中國禁止入境的日本維新會參議員石平今（6）日訪台，他直言，來到台灣就是要證明，中華人民共和國和中華民國完全是兩個不同國家，台灣絕對不是中國的一部分，「台灣就是一個獨立的國家」。他稍早也直言，他想真誠的跟台灣在野黨說，跟中國共產黨打交道一定要小心，中國共產黨最會的就是欺騙對手，「實際上台灣在野黨國民黨在歷史上也上過多少次中國共產黨的當，不只一次，而且上當上到最後就失去大陸」。

石平今天下午赴日台交流協會，接受媒體聯訪時被問到，是否會希望跟台灣的在野黨交流，若有機會的話想跟在野黨聊什麼？國民黨主席鄭麗文被認為立場比較親中，是否有這樣的感受？

石平回應，不管是在野黨還是台灣的執政黨，他都應該廣泛交流，台灣海峽的和平、台灣的安全還有國家獨立，不僅是台灣問題也是國際上大問題，對日本也是重要的問題，希望以這次為開端，將來不只與在野黨跟執政黨，也廣泛和台灣各界人士多多交流，大家共同找到長期保持台灣海峽和平的方式。

石平表示，如果有機會跟在野黨交流的話，他想很真誠告訴台灣的在野黨，跟中國共產黨打交道一定要小心，中國共產黨最會的就是欺騙對手、攏絡對手，然後來達到自己的目的，「實際上台灣在野黨國民黨在歷史上也上過多少次中國共產黨的當，不只一次，而且上當上到最後就失去大陸」。

石平說，自己作為日本國會議員，對台灣政治沒有權說過多的話，但若有機會，他真誠想跟國民黨的朋友們交流，希望從他自己認識的中國共產黨來告訴國民黨 以及台灣人民，中國共產黨是一個什麼東西、什麼政權，絕對不能疏忽大意。

石平直呼，跟中國共產黨政權交流，一旦疏忽大意就會造成不可扭轉的後果，要跟台灣的在野黨說，也希望透過媒體跟台灣人講講這一點，他對中國共產黨的認識就是，絕對不要輕易跟這個共產黨打交道。

媒體也追問，怎麼看1.25兆國防特別預算，是否支持台灣國防自主？石平說，對台灣內政他不是很清楚，也不便過多發言，但他堅決支持台灣增強國防力量，這不僅是台灣，這對日本也是重要的課題。

石平表示，自己擔任日本國會議員，這個月下旬國會就會召開，很多議員也準備要提出怎麼增強國防力量，扎扎實實增強國防力量、保衛自己國家，對日本跟台灣而言都是重要課題。

