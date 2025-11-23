勸導學生4次！國中老師下課遭毆打嘆「我能告他嗎」 立委收訊息難過

生活中心／黃韻璇報導

老師被學生打該怎麼辦？立委葉元之近日分享一則國中老師的求助訊息，一名老師因為勸導學生4次，竟遭學生打、踹，然而老師卻不能還手，無奈詢問自己被學生打能否提告。對此，葉元之也表示「一定繼續促使教育部提出各項改革」，希望給老師有尊嚴、友善的教學環境。

國民黨立委葉元之21日在Threads上發文分享一則訊息截圖，這名傳訊息給葉元之的人，自稱是台北市某所國中的老師，透露當天學校下課期間，因為某個班級不聽勸導，他勸導了4次，不料最後卻有一個學生衝出來打他、踹他。

葉元之分享一名國中老師求助訊息。（圖／翻攝自葉元之Threads）

這名老師無奈詢問，「想問，老師不能打學生、打了學生會被告，那學生打老師我能告他嗎？教育部好像沒有保障老師被打可否告學生及家長」。對此，葉元之表示，「收到不認識老師的求助訊息，看了真令人難過，我一定繼續促使教育部提出各項改革，還給老師一個有尊嚴、友善的教學環境，不能消磨老師的熱忱」。

其他網友則留言表示，「所謂『正向管教』的法規，讓老師根本無法真正教小孩，家長打一通1999，教育局就改政策，家長的話勝過現場幼兒園老師所有的專業」、「老實說看下面一拖拉庫的人建議老師提告，但老師們撐的住漫長的官司環節與金錢負擔嗎？而且身為老師，他們上面還有長官」、「從人性的角度來看，上面的沒有給老師實質的管教權，孩子會變的很囂張，我們老師什麼權利都沒有….更諷刺的是，最後都是老師被檢討」、「老師背負很多社會的期待，一旦告學生，沒有教師愛的大帽子又扣在老師頭上，當老師真的好難」。

