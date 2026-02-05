勸綠應先肯定李貞秀這事 林濁水再補刀「修法逼藍白接招」：難再轉移焦點

民眾黨新科立委李貞秀「陸配」身分受到質疑，內政部更揚言「不予調閱機密資料」掀起朝野罵戰，針對相關爭議，前立委林濁水指出，民進黨應肯定李貞秀明確承認中華民國的行為，接著修法仿美國外籍人士歸化的程序，林濁水表示，若藍白反對修法，只會自曝與台灣主流民意對立的窘境。

林濁水透過臉書表示，李貞秀已經出示機票、相關文件，證明自己去（2025）年曾赴中國辦理放棄中華人民共和國國籍，只是申請不被受理，而陸委會主委邱垂正也承認陸配放棄中華人民共和國國籍有困難，可見相關流程確實有一定瑕疵。

「民進黨何不正面肯定」，林濁水直言，既然李貞秀已經明確𠄘認當中華民國立委尤重於保有中華人民共和國國籍，執政黨可以修法仿美國外籍人士歸化的程序，讓李貞秀公開放棄中國國籍，並宣誓唯一效忠我國。

林濁水進一步解釋，如果到時候藍白抵制修法，就很明顯「直在民進黨、曲在藍白」，甚至藍白也會將自己陷於「和台灣主流民意嚴峻對立」的窘境，難以轉移焦點、借題發揮。林濁水強調，對民進黨來說，這才是最醣症、大方的做法。

