勸藍白勿擋台美關稅成果 李柏毅喊：別跟百工百業作對

[Newtalk新聞] 台美關稅談判成果在立法院遭到國民黨、民眾黨質疑。對此，民進黨立委李柏毅今（28）日透過社群發文直言，阻撓台美關稅談判成果，等同「跟全台百工百業作對」，呼籲藍白立委勿為政治鬥爭犧牲產業利益。

李柏毅指出，兩週前台美已簽署經貿合作交流備忘錄，台灣取得對等關稅15%、且不疊加的成果，消息公布後，台股再度站穩三萬點，今（近日） 台積電 股價更一度衝上1,805元新高，顯示市場與產業界對談判成果的正面回應。

不過，李柏毅也提到，近期南韓因國會阻撓相關程序，美方隨即宣布美韓關稅回調升至25%，讓台灣產業界開始擔憂，立法院是否會在關鍵時刻「扯後腿」，影響得來不易的談判成果。

他直言，情況格外諷刺，國民黨本週一才在立法院財政委員會發放雞排慶祝股市表現，但隨後在黨團協商中卻不斷抹黑談判為「黑箱」，甚至拿過去服貿協議作錯誤類比，卻刻意忽略自身也曾參與去年立法院的秘密會議。

李柏毅回顧，藍白陣營過去不斷唱衰台灣，再加上在國會中的一連串作為，產業界的憂慮並非空穴來風，甚至連前國民黨立委、全國商業總會理事長許舒博也公開跳出來喊話，呼籲相關協議「必須通過」。

李柏毅強調，台美關稅談判小組歷經長達9個月的密集談判，關稅水準已從去年4月的32%、8月的20%，一路談到目前與日本、南韓相同的15%，且投資承諾金額仍遠低於競爭對手。他指出，這份協議更涵蓋過去高關稅的傳統產業，包括工具機、機械、汽車零組件，以及水五金、塑膠製品、紡織、醫療器材、自行車等產業，相關關稅同樣降至15%，對產業影響深遠。

李柏毅最後表示，立法院已在黨團協商中決議，將於3月3日進行關稅專案報告，並呼籲藍白立委不要「連關稅都想跟中國統一」，更不要再為了政治對立，犧牲台灣產業與經濟發展。

