勸藍白3招反制憲法法庭！蔡正元獻策「準備彈劾大法官」 真正目的是這事

憲法法庭5位大法官宣告新版《憲法訴訟法（憲訴法）》違憲，於19日失效，遭各界質疑開會人數未達門檻，有違法疑慮；國民黨前立委蔡正元強調，藍白立委可以透過「彈劾」凝聚動力，達到衝擊體制的目的。至於會不會真的彈劾？蔡正元則在明確給予否定答案的同時強調，就是要戰鬥而已。

蔡正元在《CtiTalk網路論壇》節目中表示，就像總統賴清德也不覺得台獨會成功，仍一直帶領台獨衝撞一樣，「發起彈劾」終極目的並不是要讓案件通過，而是藉由發起彈劾的過程，去達到網路動員、街頭動員的目的，進一步累積能量，讓國會裡的立法委員有底氣去衝撞體制。

廣告 廣告

「你說會不會彈劾？不會，但就是搞你、戰鬥」，蔡正元指出，憲法是習慣法創造出來的，就像美國大法官沒有違憲審查權，但自己（美國大法官）宣布出來，民眾就會接受了。蔡正元強調，所以要對抗5位不符規定開會的大法官，就是直接認定違法事由明確，送到監察院彈劾。

蔡正元建議，比起譴責大法官，立法院應該通過決議「宣告大法官的違憲解釋無效」，因為重點在於把5名大法官依瀆職枉法裁判罪移送檢察官，再交由民眾公評。

更多風傳媒報導

