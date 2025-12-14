「勸退赴日」滿月！日媒曝陸航空公司「超狂操作」槓到底

日本首相高市早苗「台灣有事」言論讓中日關係降至冰點，日媒披露，中方呼籲民眾避免赴日，今天滿1個月，期間航班減少、陸客赴日暴跌，雙方幾乎呈現「兩敗俱傷」局面。

中日風波讓陸客赴日暴跌。（圖／美聯社）

《共同網》報導，在東京和京都開設觀光客茶道課程的「茶禪」公司社長竹田理繪，腦海中浮現2012年日本將釣魚台國有化時的情景，當時花了1年時間才恢復，而這次她認為「恐怕會更嚴峻。」

報導表示，「茶禪」的外國顧客約有1成來自大陸，如今已降至零，報導指出，從11月中旬起，陸客取消約200人次，雖然其他國家的客人有所增加，但明年2月農曆春節需求恐暴跌，仍造成不小衝擊，竹田嘆，「希望中日關係儘快得到修復。」

日本航空業人士透露，大陸的航空公司為因應這場風波，一方面削減盈利較低的航線，另一方面維持起降配額，保留「北京-羽田」等賺錢航線，並調用大型客機執飛與南韓、泰國等，這名人士直言，「中國大陸的航空公司很頑強」。

廣東省廣州一家小型旅行社負責人哀嘆，「團客取消不斷，業務大幅下滑，打擊很大。」目前暫時轉向東南亞或境內遊因應。一名喜愛動漫並學習日語的30多歲大陸女子，把旅行目的地改為泰國，她表示如今情勢緊繃，「為什麼還非得去呢？」

