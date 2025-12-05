勸鄭麗文1戰略布局六都！學者曝勝選關鍵 憂2重點戰區「恐衝擊藍白合」

面對即將到來的2026大選，文化大學廣告系教授鈕則勳日前透過臉書發文，提醒國民黨主席鄭麗文應迅速啟動選戰布局，畢竟在民進黨快速提名、民眾黨大動作集結的情況下，國民黨已經沒有蹉跎空間；鈕則勳4日再度分析，建議鄭麗文在六都的備戰模式上，採取「先協調後適時徵召」的方式。

鈕則勳透過臉書發文強調，雖然藍白合已見雛型、更是勢在必行，但礙於民進黨提名速度太快，迫使民眾黨也快速集結，並要求藍營盡速協調，鄭麗文要做的應該是迅速點將布陣，畢竟「天下武功、唯快不破」。

「問題是，在環境變化太快，影響選情的內外變數根本無法掌握」，鈕則勳示警，國民黨不能樂觀的認為握有地方選舉的既定優勢，甚至總是一副老神在在的姿態，否則可能出現變數。至於六都的出戰人選，鈕則勳則建議採取「先協調後適時徵召」的方式。

鈕則勳3日發文分析，新北市、台中市與尋求連任的台北市、桃園市不同，新北市有民眾黨主席黃國昌表態，台中市則有立委江啟臣與楊瓊櫻的黨內競逐，讓情況相對複雜，應該「不要透過初選的方式」協調後徵召，否則恐被綠營見縫插針，最嚴重甚至衝擊藍白合。

