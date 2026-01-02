勸陳佩琪找工作分散注意力 柯文哲：她每天寫臉書我很頭痛

柯文哲今日表示，家中最討厭民進黨的是陳佩琪，更稱會勸她去工作，「不然她每天在家寫臉書，我很頭痛」。

民眾黨創黨主席柯文哲今日前往立法院拜會各黨團，其妻陳佩琪曾透露因官司，已負債千萬且賠掉累積多年的退休金，也喊話會找工作以維持生計。對此，柯文哲今日表示，家中最討厭民進黨的是陳佩琪，更稱會勸她去工作，「不然她每天在家寫臉書，我很頭痛」。

柯文哲今（2日）前往立法院拜會民進黨、國民黨立委，以協助民眾黨立委陳昭姿推動人工生殖法入法。對於陳佩琪發文聲稱已負債欠萬元、賠掉退休金，還聲稱新年新希望之一就是再找個有收入的工作，媒體就於民眾黨團記者會詢問，這番言論是否代表家中經濟不理想？

廣告 廣告

柯文哲回應，本來也沒有不理想，這是私人問題，應不浪費大家的時間，但交保金就7,000萬元，監察院還罰款240萬元、沒收5,579萬元，地檢署起訴的罰金是5,000萬，還要沒收政治獻金6,000多萬，還有木可被查封3,800萬，還有眾望基金會800多萬，還有律師費。

柯文哲指出，他向陳佩琪說，我們都念過數學，當N趨近於無限大的時候，N加1等於N，數字實在是太龐大了，還有律師費也不只一件，還有高虹安、鍾小平等加一加，所以現在N加1等於N的狀態，「我跟陳佩琪講說好歹要賺一點生活費，有啦她很努力在找工作」。

柯文哲話鋒一轉又指出，台灣所有問題只在總統賴清德一念之間，接著就稱現在我們家最討厭民進黨的不是柯文哲而是陳佩琪呵呵呵呵，恨得牙癢癢」，他也勸陳佩琪去上班，分散她的注意力，「不然她每天都要在家裡寫臉書，我很頭痛」 。

更多鏡週刊報導

柯文哲遭求刑28.5年 陳佩琪還原「市長300萬真相」被用掉了

怨柯文哲遭司法折磨1年 陳佩琪：會講到進棺材那一刻為止

陳佩琪稱檢察官只給柯文哲吃麵包飲料 「可進醫院永遠休息了」