勾手王柏傑現身大S雕像揭幕！謝欣穎曝「真實關係」每天做惡夢

女星大S（徐熙媛）2025年2月2日於日本病逝，享年48歲；日前逝世滿1週年，由老公具俊曄、S媽、小S（徐熙娣）共同舉行雕像揭幕儀式，眾多星友到場追思，其中謝欣穎與王柏傑分手後首度合體公開現身，引發外界關注！謝欣穎今（5）日出席時尚活動，坦言兩人沒有復合。

謝欣穎今日出席時尚品牌活動，分享最近都在準備新角色的功課，因為是沒有挑戰過的困難角色，讓她緊張到每天都在做惡夢，年後就會進組開拍新電影；被問到做惡夢時有人安慰嗎？謝欣穎說：「我的床只有我們家的狗，跟我自己！」

提到日前與王柏傑勾手撐傘出席大S雕像揭幕儀式，謝欣穎先表示感謝小S的邀請：「我跟王柏傑，我們是以『朋友』的關係一起去，一起去探望最親愛的姊姊，就是很思念。」



