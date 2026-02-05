勾手王柏傑現身大S雕像揭幕！謝欣穎曝「真實關係」每天做惡夢
女星大S（徐熙媛）2025年2月2日於日本病逝，享年48歲；日前逝世滿1週年，由老公具俊曄、S媽、小S（徐熙娣）共同舉行雕像揭幕儀式，眾多星友到場追思，其中謝欣穎與王柏傑分手後首度合體公開現身，引發外界關注！謝欣穎今（5）日出席時尚活動，坦言兩人沒有復合。
謝欣穎今日出席時尚品牌活動，分享最近都在準備新角色的功課，因為是沒有挑戰過的困難角色，讓她緊張到每天都在做惡夢，年後就會進組開拍新電影；被問到做惡夢時有人安慰嗎？謝欣穎說：「我的床只有我們家的狗，跟我自己！」
提到日前與王柏傑勾手撐傘出席大S雕像揭幕儀式，謝欣穎先表示感謝小S的邀請：「我跟王柏傑，我們是以『朋友』的關係一起去，一起去探望最親愛的姊姊，就是很思念。」
【更多東森娛樂報導】
●大S逝世1週年兒女全消失！馬筱梅「親上火線回應」行蹤曝光
●姊妹情深！大S驟逝週年 小S帶著思念再出發
●遭羞辱沒讀過大學！2女星「錄影爆衝突」薔薔夾中間急緩頰
其他人也在看
遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場
烏克蘭籍女星佳娜近期在節目中透露，過去錄影時曾遭同場女星公開冷嘲熱諷，直指「烏克蘭女生都沒讀過大學」，言論充滿歧視。消息一出，廣大網友立刻發揮偵探精神，挖出4年前佳娜與俄羅斯女星安妮（Annie）在節目中激辯片段。當時場面火藥味十足，而同場嘉賓「薔薔」超高EQ的救場行為，意外成為網友瘋傳焦點。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。
周杰倫電影「砸4億票房卻慘敗」！吳敦背8千萬負債 豪宅遭法拍壓垮人生
台灣電影戲劇製作人吳敦，於3日上午離世，享壽77歲。他生前經營的電影公司曾向土地銀行貸款8千萬台幣，籌拍電影《刺陵》，並由周杰倫與林志玲主演、斥資約4億元台幣打造，當年號稱華語影壇頂級卡司，卻成為票房滑鐵盧代表作，也意外拖垮幕後推手、重量級製作人吳敦的人生後半場。
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
47歲影帝河正宇與36歲車貞媛交往中！被爆7月辦婚禮 爸爸火速「無奈回應」
南韓影帝河正宇（하정우）於今（4日）傳出即將於7月與圈外女友步入禮堂，引發演藝圈震撼。隨後其經紀公司迅速做出回應，證實河正宇確實正與小11歲的演員車貞媛（차정원）熱戀中，但對於「7月婚訊」則予以否認。
陸劇女神「臉縫7針」破相遭換角！新動向被酸資源降級
陸劇女神「臉縫7針」破相遭換角！新動向被酸資源降級
劉德華60歲妻罕露面！朱麗蒨揹20萬精品包現身佛教活動
朱麗蒨（舊誤植：朱麗倩）2008年和「天王」劉德華（華仔）結婚後，育有一女劉向蕙，作風非常低調，默默地為家庭奉獻，甘願當天王背後的女人。近日，大陸媒體曝光朱麗蒨出席佛教活動的照片，掀起熱烈討論。
電話宣布結婚！芝田璃子嫁大31歲「蜘蛛人」 爸媽愣：妳自己加油吧 尼可拉斯凱吉5年未見岳父母
好萊塢傳奇影星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）的第五段婚姻一直備受關注。近日，他的31歲日籍妻子芝田璃子罕見登上日本綜藝節目，大方分享這段跨越語言障礙、文化差異，以及「31歲年齡差」的婚姻點滴。芝田璃子在節目中坦言，尼可拉斯至今都還沒見過她的父母，當初電話告知婚訊時，家人反應更是充滿戲劇性。
媽，你的名字叫勇敢！她夫死子車禍險成植物人 兒奇蹟康復結婚淚謝祂
「媽，你的名字叫勇敢。」這句話不是口號，是一段真實的人生。台北一名稻江高職女學生謝依珊，透過微電影，哽咽說出母親的人生故事：一位單親媽媽，在丈夫病逝、兒子車禍重傷險成植物人之後，沒有倒下，用七年的時間，等到兒子康復結婚。那一天，這位媽媽笑中藏淚，告訴在天上的老公說：你一定也很開心吧！她把【天崩地裂】的人生，一塊一塊撿回來………..
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
白冰冰致電S媽「提供法律建議」 喊話具俊曄回歸演藝圈
【緯來新聞網】70歲白冰冰身為民視節目《超級冰冰Show》製作人、主持人，今（5日）為了慰勞辛苦的幕
強忍悲傷追思大S！小S再發聲：真的很感謝我姊夫
女星大S（徐熙媛）去世於2026年2月2日滿一周年，具俊曄親自設計的紀念雕像在台北揭幕。妹妹小S繼去年金鐘獎後再度公開露面，全程面帶微笑，努力圓滿姐姐的遺願，雖然內心悲傷，卻仍然展現出堅強的一面。然而，稍早3日晚間她在社交媒體上發文，感謝姐夫具俊曄為大S設計如此美麗的雕像，並希望所有愛著大S的人在思念她時，能來到這裡與她對話。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
77歲影視大佬吳敦離世！乾女兒賈靜雯31字悲痛發聲 林志穎震驚：是他成就了我
前竹聯幫大佬、影視圈大亨吳敦驚傳離世，賈靜雯曾認他當乾爹，目前她正在中國拍戲，獲知消息後，透過經紀人表示：「早些聽聞他身體不適在休養，一切太突然，願他老人家離苦得樂、無病痛安息。」
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
趙露思素顏辦證採檢糞便 驚恐直呼：那根棉籤轉兩圈太崩潰
陸劇女神趙露思早前在海南三亞擺攤賣雞蛋糕被認出來，如今她的擺攤Vlog影片終於正式曝光。為了在三亞夜市合法擺攤賣家鄉味蛋烘糕，她身體力行帶著團隊衝去衛生單位體檢。沒想到這場女神的日常，竟在「糞便採檢」環節徹底崩壞。
傳變賣名錶、開賓利被酸！嚴凱泰千金豪門穿搭日常曝 手戴378萬鑽錶
國產車品牌創辦人嚴凱泰2018年不敵食道癌辭世， 21歲女兒嚴珮瑜近日因將IG帳號設為公開日常生活照、露臉自拍照也一併曝光。隨著照片曝光，她的身份背景與行頭配置隨即被放大檢視，迅速成為話題人物。其中，嚴珮瑜身上最具辨識度的單品，莫過於市價約378萬的「錶王」百達翡麗，連髮圈都是香奈兒。蔡維歆