勾王柏傑共撐一把傘 謝欣穎性感薄紗現身鬆口兩人關係

【緯來新聞網】謝欣穎今（5日）以下半身微透薄紗造型，出席PRADA南山店開幕活動，小露性感。同場還有林奕嵐、范少勳，人氣韓團ENHYPEN一同現身，ENHYPEN超高人氣吸引破千粉絲擠爆微風南山周邊。謝欣穎先前跟王柏傑一同現身大S（徐熙媛）的紀念雕像揭幕儀式，讓人好奇兩人是否復合？謝欣穎今被問到感情現況，也主動提到王柏傑，回應兩人目前關係。

謝欣穎以薄紗長裙造型現身活動。（圖／陳明中攝）

謝欣穎、王柏傑分手半年，數度傳出兩人復合傳聞，2日兩人又被目擊共同出席大S（徐熙媛）的紀念雕像揭幕儀式，共撐一把黑傘。對此謝欣穎大方回應：「我跟王柏傑是以朋友關係一起去，去探望親愛的姊姊，好不容易可以見到一面。」不只主動提及王柏傑，她也強調，兩人都是被小S邀請的人，一起用思念的心情到場。

廣告 廣告

謝欣穎大方回應感情現況。（圖／陳明中攝）

問起近況，謝欣穎則透露最近即將進組拍攝電影，正密集準備新角色，但她坦言角色難度很高，心裡壓力大，天天都在做惡夢，「有點超乎我的能力，很怕自己做不來。」至於做惡夢時會不會有人在身旁陪伴，謝欣穎笑回：「我的床陪我睡的只有我的狗。」毛小孩成為她最溫柔的陪伴，一番話也幽默回應外界對她是否復合的傳聞。



范少勳最近正在感冒，今現身時鼻音還是很重，他表示最近都在鼻塞、毫無味覺，希望能在過年前康復，「不然吃年菜都沒味道很沒意思。」過年應該就是帶家人去附近走走，「可能就是帶媽媽去拜拜、過香爐贏財神吧。」



謝欣穎則說年後就要進組拍攝，一拍就是兩三個月，希望能把握農曆假期好好陪伴家人跟狗狗，也在店內物色新包包，希望買下來當作自己的禮物。林奕嵐則表示最近正在休息，希望趁假期期間獨旅，「想去有海邊的地方。」

范少勳感冒現身活動。（圖／陳明中攝）

林奕嵐希望能趁假期去獨旅。（圖／陳明中攝）

更多緯來新聞網報導

Janet返台上班！認了在美國沒戲拍「很閒」 心疼小S失去至親

傳奇樂手與歌王合體「好友港節」 劉志遠、謝宇威2度同台壓軸唱