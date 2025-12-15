勾結外國勢力及煽動罪全數成立！香港法官指黎智英為幕後主腦

壹傳媒創辦人黎智英。（圖／達志／美聯社）

壹傳媒創辦人黎智英與旗下《蘋果日報》3間相關公司，因涉嫌串謀勾結外國勢力及串謀刊印和發布煽動刊物罪，今（15日）在西九龍法院大樓被裁定全部罪名成立。

綜合外媒報導，案件經過156天審訊後，由3名《香港國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰考慮近2個半月，最終裁定黎智英為涉案3項罪行的幕後主腦。

3間公司亦因各自涉及的串謀刊印及發布煽動刊物，以及串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，一併被判罪成。案件押後至明年1月12日與其他被告一同求情，判刑日待定。

廣告 廣告

法官在裁決中指出，黎智英的證供前後自相矛盾，不足為信，法院在分析串謀者證供時，特別留意他們可能因求減刑而作出虛假口供，因此法庭主要依靠文件及其他證據來判定各項指控成立。裁決書全文共855頁，庭上僅讀出第849至855頁，並派發書面判詞。

法官指出，黎智英的私人助手Mark Simon在背後安排其與美國高官的會面，包括2019年6月與時任美國副總統彭斯（Mike Pence）、時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等人於華盛頓的會議，內容涉及香港逃犯條例修訂草案，並請求美國對中港實施制裁。法官認為黎智英深知助手的影響力，並善用其人脈安排多次國際游說，證明其在整個串謀中的主導地位。

法官指出，本案源於2019年《逃犯條例》修訂草案引發的社會動盪。黎智英認為條例修訂是中共及香港特區政府的陰謀，旨在削弱香港法治、人權及自由，並將反對者送往內地。他與《蘋果日報》高層分享此觀點，並自此利用報紙鼓勵市民上街抗議。即便條例於2019年10月正式撤回，反修例運動（又稱「反送中運動」）仍演變為更廣泛的抗爭，黎智英及《蘋果日報》成為其中的核心推動力量。

控方指控，黎智英在《香港國安法》生效前後，持續利用《蘋果日報》發布煽動性文章，激起市民對中央及香港特區政府的仇恨；同時，他積極在海外進行游說，請求美國及其他國家對中港實施制裁、封鎖或其他敵對措施，故意動員國際反對勢力。

控方續稱，人大常委會於2020年5月28日通過《香港國安法》後，黎智英行為越趨激進，持續發布煽動文章，即便法例正式生效後，他僅將制裁請求方式轉為較隱晦，但其意圖及串謀協議並未停止。法院認為，黎智英及相關公司趁社會動盪，利用《蘋果日報》煽動對中港政府的憎恨及對抗，並持續請求外國採取敵對行動，其行為嚴重危害國家安全。

審訊過程中，控方共傳召6名主要證人，包括《蘋果日報》前社長張劍虹、前副社長陳沛敏、前社論主筆楊清奇（筆名李平）、民間組織「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，以及非本案被告的前壹傳媒集團營運總裁周達權。

與本案相關的8名被告早前已承認串謀勾結外國勢力及煽動罪，包括6名《蘋果日報》高層承認與黎智英串謀發布161篇煽動文章；李宇軒及陳梓華亦承認與黎智英推行「全球登報計劃」及「支爆」四部曲，進行國際游說工作，呼籲外國對中港施加制裁，以達推翻中共的最終目的。部分曾出庭頂證的被告可望獲減刑。

黎智英自2020年8月10日首次被捕起，多次申請保釋均被拒，至今已還押逾1830天。案件自2023年12月18日開審，控辯雙方於2025年8月28日完成結案陳詞，整個審訊歷時156日。法庭裁定，黎智英在《香港國安法》生效前後持續依循串謀協議作出公開行為，已構成勾結外國勢力及煽動罪，全案控罪均成立，並確認黎智英為幕後主腦。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了

連收6封「台積電屎缺」邀約仍想等更好的！ 成大電機碩士嘆：想去竹科

身分證上的線有藏字！民眾放大驚見「這串英文字」 真實功用曝光