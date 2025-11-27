勾結宮廟主委勒索工業區廠商 高雄「特優里長」遭羈押禁見

高雄市永安區一名蔣姓里長與某宮廟張姓主委涉嫌藉遶境募款，向工業區廠商勒索，橋頭地檢署檢察官訊問後向法院聲押2人獲准。（圖：溫蘭魁攝）

高雄市永安區一名去年當選特優里長的蔣姓里長，和某宮廟張姓主任委員被控涉嫌憑藉著里長的權勢，假借發動抗爭或通報權責單位稽查等方式，向工業區廠商勒索。橋頭地檢署25日執行搜索，並且將2人傳喚到案，檢察官複訊後向法院聲押2人獲准。（溫蘭魁報導）

橋頭地檢署日前接情資指稱，高雄市永安區一名蔣姓里長和某宮廟張姓主委，以辦理進香遶境活動亟需經費募款，並憑藉里長權勢，假藉發動抗爭或通報權責單位辦理聯合稽查或開罰等利用公權力影響公司營運的方式，向工業區廠商勒索財物。

橋檢於是指揮法務部廉政署南部地區調查組偵辦，25日執行搜索，並傳喚蔣姓里長、張姓主委以及證人等5人到案，檢察官調查，勒索金額5萬至50萬元不等，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，檢察官訊問向法院聲押2人獲准：「檢察官訊問後，認被告蔣某、張某兩人涉犯貪污治罪條例之藉勢藉端勒索財物以及刑法的恐嚇危害安全和恐嚇取財等罪嫌重大，有羈押的原因及必要，向法院聲請羈押禁見獲准。」

根據了解，這名蔣姓里長去年（113年）還獲選高雄市特優里長。

◆《中廣新聞》提醒：未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。