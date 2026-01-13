勾結業者詐領長照輔具補助款5400萬 市府約用人員貪污遭訴 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台南市政府社會局陳姓約用人員涉嫌與特約醫療器材羅姓、黃姓業者勾結，以偽造不實文書鑑定證明、浮報所需器材、假造人頭戶，共同利用職務上機會向台南市政府辦理身心失能者長期照顧服務的輔具補助款，詐領超過新台幣5400萬元，台南地檢署今（13）日依貪污、偽造文書、違反商業會計法等罪嫌起訴陳員及羅姓、黃姓業者。

檢方起訴指出，台南社會局辦理長期照顧輔具及居家無障礙環境改善業務，經核定補助的給付對象得向與該局簽訂「台南市政府社會局特約長期照顧輔具購置、租賃及居家無障礙環境改善服務契約書」的特約單位購置、租賃輔具或施作居家無障礙改善，並由特約單位先行代償墊付給付金額，再依據長照服務契約書向台南市社會局申報前一月份之補助費用。

陳姓長期照顧管理中心約用人員因承辦長期照顧輔具購置及居家無障礙環境改善服務相關業務，知悉衛生福利部照顧服務管理資訊平台系統與台南市政府會計資訊管理系統未完整介接而存在無法勾稽比對，亦無實際查核機制等漏洞，竟與特約醫療器材羅姓、黃姓業者，共同製作虛偽不實之日期、買受人、品項、金額等內容的文書及發票憑證，向台南市政府社會局詐領長期照顧輔具購置及居家無障礙環境改善服務等相關補助款，自109年8月起至114年5月止，共計詐領新台幣5407萬3174元，陳員分得4953萬8963元，羅姓業者分得215萬2508元、黃姓業者分得238萬1703元。

檢方偵查後，認3名被告共同涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物；刑法第216條、第213條行使公務員登載不實文書；刑法第216條、第215條刑事業務登載不實文書；商業會計法第71條填製不實會計憑證等罪嫌，今天起訴。

同時，查扣被告陳員所有現金110萬元，台幣、外幣金融帳戶存款共計2924萬117元，以上共計3034萬117元，依法發還臺南市政府。另依法院裁定扣押被告陳員所有價值1131萬元之房屋及土地，以及查扣相當金額之保單、股票等，依法由法院認定價值與沒收。

檢察官並認為，被告等人係利用公務之機會，詐領身心失能或障礙者之長期照顧服務相關款項，歷時長久、金額亦鉅，影響公眾與弱勢利益，犯罪情節重大。其中，被告陳員、黃某犯罪後自白犯罪，被告羅某則僅坦承部分犯行；被告陳員並繳交或經查扣部分犯罪所得財物，請法院酌情量處適當之刑，以示警惕。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

