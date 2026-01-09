社會中心／綜合報導

竟然有知名房仲業者，販賣民眾個資給同業！調查局發現，一名林姓房仲涉嫌勾結社區保全，以現金購買或抵債方式，取得民眾個資，再把放有個資，號稱房仲神器的「小白機」，以1萬到5萬元不等的價格，賣給其他房仲業者牟利，北檢昨天（8日）約談林姓男子等3人到案，清晨當庭逮捕，聲押禁見。

一身黑、戴口罩，看到媒體把帽子拉起來，全程遮住臉，這名林姓房仲涉嫌把個資轉賣給同業，牟取不法利益，遭檢方偵訊時，他對個資來源以及買家身分都不透露，還有刪除檔案的行為，漏夜偵訊後，清晨遭聲押禁見。

廣告 廣告

檢調發現，40多歲林姓知名房仲，2023年起，和社區保全勾結，曾以5千元包裹式購買住戶資料，或者如果有人欠錢，林姓房仲就請對方抵債換個資，再把這些資料賣給其他房仲；再由溫姓前房仲編寫號稱房仲神器的「People」查詢系統，也就是小白機，裏頭包含民眾的生日、電話、身分證字號、戶籍地址、房地所有權等等資訊，一共1億7千筆，甚至連總統陳水扁、馬英九和蔡英文的個資都有，以1萬到5萬元價格販售。





勾結社區保全「盜賣個資近２億筆」 知名房仲遭聲押

知名房仲勾結社區保全「盜賣個資近２億筆」（圖／民視新聞）









律師李育昇表示，房仲業者如果使用這類非法資料庫來開發客戶，屬於非法個資，違反個人資料保護法屬於犯罪行為，依法要煮五年以下的有期徒刑或併科100萬元的罰金，而如果把這些個資提供給詐騙集團，還有可能會構成詐欺罪的幫助犯甚至公犯，另外，由於這些資料部內包含有政府高層人員，如果把這些資料洩漏給對岸或敵對勢力，還有可能會涉犯國安法，要處七年以上有期徒刑。





勾結社區保全「盜賣個資近２億筆」 知名房仲遭聲押

知名房仲勾結社區保全「盜賣個資近２億筆」（圖／民視新聞）









過去房仲業流行小白機，可以藉此找到更多客戶，提升工作效率，但個資在房仲業流通，很不安全，如今又有業者鋌而走險，還藉機牟利，有沒有更多人涉入，檢調還要再查。





原文出處：勾結社區保全「盜賣個資近２億筆」 知名房仲遭聲押

更多民視新聞報導

台中63歲男遭夾車門與牆柱間慘死 妻驚恐：當時打D檔

分秒必爭！辛柏毅仍下落不明 專家：配合黑潮向北尋人

鄧佳華出獄！眼尖網友點出「這一事」：是不是該繼續住下去

