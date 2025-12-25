「勾結黃牛炒票」朱孝天毀滅式爆3大黑幕 舉報五月天所屬公司登熱搜

F4合體獨缺的朱孝天爆出猛料。（翻攝自小紅書）

F4今年7月睽違多年夢幻合體，但如今F4的合體獨缺朱孝天，雙方更是一度撕破臉。朱孝天近日連連開砲，在粉絲群組開外掛，除了影射阿信及「F3」演唱未開全麥，甚至更大爆唱片公司涉及與售票平台「掛勾」，利用黃牛炒高票價，讓「朱孝天爆料五月天公司」關鍵字，今（25日）一舉登上微博，

開撕五月天公司毀滅式爆料3黑幕

五月天主唱阿信補上獨缺F4的朱孝天，與言承旭、吳建豪、周渝民日前在上海完成4場「恆星之城」演唱會，就在粉絲充滿期待下一站在哪開唱時，朱孝天再爆猛料，在粉絲群爆出3大黑幕，包含勾結黃牛炒票、通過跨境貿易公司轉移資金逃稅、強制藝人假唱，甚至牽涉立場問題。如今「朱孝天爆料五月天公司」關鍵字，已登上微博，掀起對岸網友討論。

朱孝天：勾結黃牛炒票、逃稅洗錢

朱孝天指出，相信音樂選擇與黃牛掛鉤的售票平台販售演唱會門票，「利用黃牛把票價炒高，然後跟黃牛平分，利用黃牛來逃掉溢價的稅款。」

廣告 廣告

對此，朱孝天也表示自己已去「國台辦」配合調查，甚至放話「相信大家都很期待」。針對朱孝天相關爆料內容，目前相信音樂仍未有回應。

更多鏡週刊報導

認1惡疾唱歌會走音 「朱孝天疑自爆被假唱」揭內幕！掀網論戰

超凶在台日本留學生神到了 挺「超大杯牛奶」認證天然的！網暴動驚：不是拍片？

求償1200萬協商破局？粿粿、范姜彥豐現身士林法院 調解室內部情況曝光