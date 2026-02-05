勾4年舊愛王柏傑現身！謝欣穎親認「感情現況」鬆口真實關係
記者林汝珊／台北報導
女星謝欣穎、演員范少勳及林奕嵐今（5日）出席時尚品牌開幕活動，日前謝欣穎與「前男友」王柏傑勾手現身大S紀念雕像揭幕儀式，被外界質疑兩人疑似復合，對此，謝欣穎也現身親自回應感情狀態。
2日大S逝世一年，於金寶山揭幕紀念雕像，家屬與多位親友到場追思，謝欣穎與王柏傑撐著同一把傘步入會場。由於兩人去年12月一度傳出復合消息，此次再度同框現身，再度引起外界懷疑。
對此，謝欣穎表示非常感謝小S的邀請，「我跟柏傑是以朋友關係一起去的，一起去探望最親愛的姊姊，很思念。」不過兩人為何一同前往，則未多做說明。
