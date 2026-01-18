勿信誇大不實廣告 屏縣食藥粧違規一年裁罰267件、866萬元

〔記者羅欣貞／屏東報導〕隨著網路技術發展與社群媒體的興起，網路購物風行，為維護消費權益及遏止違規廣告影響民眾健康，屏東縣政府衛生局去(2025)年度監控食藥粧違規廣告共開罰267件、裁罰金額共866萬元；衛生局呼籲，勿信誇大不實的食品、藥物及化粧品廣告，以免健康權益受損。

衛生局統計，裁罰項目中，食品佔183件、裁罰668萬金額最高，化粧品佔74件、裁罰168萬居次，藥物及醫療器材共佔10件、裁罰30萬元位居第3名；進一步以違規廣告媒體類別分析，以網路204件佔76%最多，其次為電台32件、電視31件。

廣告 廣告

衛生局進一步說明，刊播食品及化粧品廣告前可參考衛生福利部食品藥物管理署公告的「食品及相關產品標示宣傳廣告涉及不實誇張易生誤解或醫療效能認定準則」、「化粧品標示宣傳廣告涉及虛偽誇大或醫療效能認定準則」，藥商及醫療器材商刊播藥品、醫療器材廣告前，應向中央或直轄市衛生主管機關申請核准，核准刊播期間不得擅自變更原核准事項；另外，一般商品廣告不得為醫療效能的宣傳。

衛生局提醒，網路購物風險高，應先確認網站有無揭示廠商名稱、電話、地址等完整聯絡資料，如果僅留行動電話或E-Mail，並以名人照片做誇大廣告宣傳，則是典型的「一頁式廣告」購物詐騙網頁型態，切勿受騙上當。凡廣告內容太神奇、太吸引人的，都需要提高警覺，並堅持五不原則：不信、不聽、不買、不吃、不推薦，避免健康權益受損。

【看原文連結】

更多自由時報報導

曾是萬事達卡副總裁慘淪外送員 阿北放下自尊悲吐原因

半夜晃很大！宜蘭近海01:01規模4.7地震 最大震度4級

獨家》相信黃董！黃崇仁寫信給力積電員工透露賣廠秘辛

「踩雷」了？ 梅嶺賞梅湧車潮 遊客︰花況「指引標示」待加強

