勿再增加藍白淺綠對民進黨的仇恨感！立院三讀通過停止年改...周玉蔻逆風建議行政院「副署、公布後執行」：想想2028年大選吧！

藍白強推反年改，下午挾人數優勢，三讀闖關通過「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」。對此，資深媒體人周玉蔻逆風喊話，希望行政院副署反年改案，總統賴清德公布後執行，這題非單純財政問題，不要再增加藍白淺綠陣營對民進黨的仇恨感，「想想2028年總統、立委選舉吧，多害相權取其輕！」

今下午立院三讀通過了停止年改案，對此周玉蔻發文直言，「再逆風一次！這是我第一次對這件事發言，權衡藍白在國會利用多數對國家造成的國安、國防甚至很可能發生的主權傷害。我認為，這個停止年改案，行政院應該副署、總統公布後執行，總統公布時可以註記蔡總統任內推動的年改動機目的純正、負責。」

周玉蔻認為，反年改這題已不是純財政問題，而是攸關台灣政權興衰的重大關鍵，不要再增加藍白淺綠陣營對民進黨的仇恨感了，穩住政權很重要。



周玉蔻也說，「不要跟我罵年金領取人了。想想2028年總統、立委選舉吧。政情險峻、執政當局困境纏身，多害相權取其輕！」

(圖片來源：三立新聞網、周玉蔻臉書)

