台中一名母親，在太平區自撞翻車，肇事原因，疑似因為車上兒女吵鬧，東西又掉落，女駕駛分心去撿拾物品，方向盤卻往右偏，還好母子三人都只受輕傷！另外，在彰化市，有一名孕婦，因為乘坐車輛遭追撞，導致孕婦受輕傷！





婦幼行車安全出狀況。

這輛客貨兩用車，突然擦撞到停放到路邊的車輛，當場翻車，車內的人，都沒有動靜，熱心的民眾，在場指揮交通並報警，救援人員到場，打開右前乘客座車門，還好裡面的人都能自己爬出來，ㄟ，下車後，被人抱在懷裡，原來是個小朋友！另外還有一名嬰兒，由媽媽抱著脫困！36歲陳姓母親，19日晚間八點多，開車沿台中市旱溪東路二段行駛，疑似孩子吵鬧，東西還掉下去，做母親的彎腰去撿，車子失控右偏，擦撞停放路旁停車格內車輛！

勿分心! 台中母載幼子"彎腰拾物"失控自撞翻車

婦幼行車安全出狀況。另外，在彰化市中山路3段與金馬東路交叉路口，前面的車輛在停等紅燈，肇事小貨車，從後方直撞過來，推擠到前方自小客車、重型機車，和另一輛小貨車！自小客車上，三名女性受傷，其中一位是懷孕25週的孕婦，幸好送醫治療無大礙。





原文出處：勿分心! 台中母載幼子"彎腰拾物"失控自撞翻車

