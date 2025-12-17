勿喧嘩！守護八色鳥繁殖區 南投龍過脈步道重新開放

林內鄉龍過脈森林步道最近修復完工重新開放。（周麗蘭攝）

林內鄉龍過脈森林步道近年受強降雨影響，部分木棧道、階梯、邊坡損壞，農業部林業保育署南投分署經半年修復完工，本月1日起重新開放。

林保署南投分署指出，龍過脈步道今年5月開始修繕，針對步道受損較嚴重的鐵管坑路段進行改善，包括鋼棧道角鋼補強、面板更換、仿枕木階梯整修、排水設施改善、增設護欄等，提升步道安全性與穩定度，約耗費600萬元。

林內鄉是八色鳥繁殖區，龍過脈有固定族群在此繁衍，施工前先進行生態檢核，避開八色鳥繁殖期及繁殖區，工程期間持續進行環境生態監測。

南投分署表示，雖未在工區內發現八色鳥蹤跡，今年6月曾在工區外200公尺產業道路旁坑溝發現八色鳥，當時特別提醒施工人員不可干擾，兼顧步道工程及保護自然生態。

林內鄉龍過脈部道附近居民在步道入口豎立告示牌「請勿大聲講話」。（周麗蘭攝）

最近步道整修工程完工，賞鳥客、登山客回流，近年觀光客大聲喧嘩打擾周邊，居民也入口豎立告示牌「請勿大聲講話」。

南投分署提醒民眾，山區天候變化快速，建議出發前留意天氣資訊，並遵守「無痕山林」原則，將垃圾帶下山，共同維護步道整潔與自然環境。

