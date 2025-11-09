勿忘中華民國先烈 藍青年軍將祭拜「徐蚌會戰陣亡上將」

93軍人節曾在台北圓山忠烈祠舉行「114年秋祭忠烈殉職人員典禮」，由賴清德親臨主祭。（示意圖／資料照／王千豪攝）

國民革命忠烈祠中的黃百韜烈士塑像。

國民黨主席鄭麗文8日出席「50年代白色恐怖受難者秋祭慰靈大會」引發熱議。蔣家第四代、國民黨籍台北市長蔣萬安表示，應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。藍營青年軍賴苡任宣告，明(10日)將赴忠烈祠緬懷國共內戰時，在徐蚌會戰戰死的上將黃百韜。

根據《中天新聞網》報導提到，鄭麗文8日下午出席在台北市馬場町紀念公園舉行的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，當天上午蔣萬安出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮時被問及此事，他強調「我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。」

賴苡任今(9日)發文表示，明(10)日上午9點，他會去忠烈祠緬懷國共內戰時，因「徐蚌會戰」而在碾莊戰死的上將黃百韜。

賴苡任提到，「徐蚌會戰」是國共內戰的「三大會戰」之一，爆發時間從1948年11月6日開始，直至隔年1月10日。整場會戰分為三個階段，從11月6日開始直至11月22日，以黃百韜將軍犧牲為第一階段，而黃百韜將軍便是第一階段的核心主力。

賴苡任指出，黃百韜將軍堅守陣地，誓與陣地共存亡，直到彈盡援絕，黃百韜第七兵團遭到全滅，而這場戰役也是整個「徐蚌會戰」的關鍵轉捩點。77年前的11月，國軍浴血奮戰，頑強抵抗共軍，無數愛國將士犧牲於沙場，吾輩對先烈之犧牲奉獻不可遺忘，更不容竄改扭曲。

賴苡任直呼，「黃百韜武烈士，忠烈祠牌位號：K3-24。明日上午9時，風雨無阻、不見不散！」

