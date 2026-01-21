勿忘張文隨機殺人案！北車22日14時「無差別攻擊演習」周邊發細胞簡訊

記者簡浩正／台北報導

北市府今日表示，台北車站22日下午將進行高強度無差別攻擊危安實兵演練，屆時周邊將發送「細胞簡訊」。（圖／翻攝畫面）

勿忘張文隨機殺人案！台北市政府今（21）日表示，台北車站22日下午將進行高強度無差別攻擊危安實兵演練，屆時周邊將發送「細胞簡訊」顯示發生重大治安案件，請民眾收到無須驚慌。

北市府今日表示，為確保台北車站特定區面對突發危安事件的緊急應變能力，北市府將於115年1月22日14到15時期間，假台北車站特定區（特定區）辦理聯合危安演練。本次演練首度以「無差別攻擊事件」為基礎想定，藉此檢測各進駐單位在面對高壓力危安事件時的橫向聯繫與實質應變作為。

北市府表示，特定區為全國惟一的五鐵共構車站，除了是首都圈最重要陸上交通樞紐外，每天出入民眾多達60至80萬人次，具有佔地廣大、地下空間複雜、管理單位多元等特性，所以也是我國最早成立聯合防災中心的共構車站。本次演習目的為檢視特定區內各單位針對重大危安事件的因應具體作為。演習設定特定區內多處場域同步發生危安事件，突破過往預設劇本的模式，改以「實地、實景、有想定」方式進行，結合聯合防災中心運用現有設施設備及人員，真實演示各單位間的處置能力與聯合運作機制，驗證項目除聯合防災中心啟動及橫向通報、不同警察單位無線電通報及分工、大量傷病患處置及「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）發送演練等。

本次演習規模盛大，範圍涵蓋特定區內著名的「9大事業體」（包括四鐵、四個地下街及微風商場）。北市府特別結合交通部鐵道局、鐵路警察局、捷運警察隊等中央及公、民營單位，共同投入資源。透過跨機關的聯繫功能整合，驗證發生突發事件時，如何迅速達成聯合指揮與資源調度，以減輕危害並確保特定區正常運作。

北市府特別提醒，演習期間將同步進行「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）發送演練。屆時台北車站周邊或正在站內候車的民眾，手機將收到警訊通知，請勿驚慌。此外，演習期間站內部分區域將進行人員疏散避難及管制措施，請民眾配合現場引導人員指示。北市府建議，於1月22日下午行經台北車站的旅客，請務必提早安排行程或預留充裕時間，以免受到演練管制影響。對於演習期間造成的不便，敬請市民及旅客見諒。

北市府強調，透過高強度、趨向真實的演練驗證重要車站的聯防機制，方能確保災害發生時將傷害降至最低，守護台北交通樞紐的運作無虞及每一位旅客的生命安全。

27歲的隨機殺人犯張文，利用2024年12月19日週五正值下班時間，在北車及中山商圈犯案後也墜樓身亡，包含張文在內造成4死11傷。

