勿扼殺兩岸最後溝通管道

大陸舉行環台軍演，民進黨隨即連結雙城論壇，並藉此對台北市長蔣萬安進行政治操作；然而，從時間軸與整體情勢觀察，這波軍演顯然並非因雙城論壇而起，強行將兩者畫上等號，反而模糊了真正牽動區域緊張的因素，更令人憂心的是，民進黨政府是否會在明年以此為由拒絕上海團來訪，中斷兩岸少數的正式交流，扼殺溝通管道。

雙城論壇已歷時15年，是兩岸少數仍能固定運作的城市交流平台，歷任中央政府皆在既有框架下處理，若陸方真有意藉軍演對論壇施壓，早已有多次機會，實無須選在此刻興師動眾。相較之下，軍演宣布時點正值美國對台鉅額軍售案後，相關解讀在兩岸觀察圈中都有出現，兩者關聯性顯然更高。

從軍事運作角度來看，環台軍演涉及兵力調動與演訓規畫，不可能臨時起意，若將其簡化為針對一場城市交流活動，不僅低估軍事行動的準備成本，也刻意轉移外界對真正外部變數的關注；若軍演確實是回應外在因素，那麼台灣周邊安全情勢惡化的源頭，絕非雙城論壇本身，而是執政黨的頻頻動作。

民進黨政府近來在相關事件的表述，屢屢推升對立語境，都無非為選舉做準備。這次軍演刻意連結明年要爭取連任的蔣萬安，也是藉機政治操作，左手扣蔣紅帽，打擊蔣選情，右手再賣「芒果乾」，打抗中保台牌動員選舉。

雙城論壇的價值不在於政治象徵，而是在兩岸情勢嚴峻下維持最低限度的溝通管道，在兩岸互信已然不足下，任何仍能運作的交流平台都彌足珍貴。若因短期政治操作而切斷這條管道，不僅無助於區域穩定，反而可能讓台海局勢更加緊繃，執政者實有必要審慎為之，勿因一時選舉利益犧牲兩岸人民福祉。