勿當「減碳」豬隊友！民團籲：新建物屋頂光電義務法案盡快上路
[Newtalk新聞] 內政部今年初預告《建築物設置太陽光電發電設備標準》（下稱《建物光電設備標準》）草案，規範新、增、改建建物1,000平方公尺（300坪）以上，每20平方公尺（6坪）須設置1 kW太陽能板。但地球公民基金會等20多個團體今（10）天在行政院門口召開記者會指出，一年即將過去，該草案公告上路仍遙遙無期，內政部更試圖限縮適用建物的涵蓋範圍，此舉恐直接削弱屋頂光電的政策效力，也使都市本應承擔的用電責任再度被推遲，阻礙台灣減碳進程。
對此，地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會……等20多個公民團體共同呼籲，屋頂光電早已是社會高度共識，行政院應儘速在年底前公告《建物光電設備標準》，並堅定維持該草案原有的適用範圍，納入公、私有建物與工廠屋頂，且不應分階段施行，讓都市真正負起用電責任，使綠電成為日常基礎設施，從用電消費者變成生產者，讓淨零建築得以落實，台灣邁向淨零轉型不破功。
跟上全球淨零腳步 行政院應率領部會加速屋頂光電上路
行政院11月初公布新版台灣2035年國家自定貢獻（NDC3.0），設定更具挑戰性的減碳目標，將提升再生能源裝置量視為關鍵工程，其中，具高度社會共識、衝突較低的屋頂型太陽光電，被列為推動重點。《建物光電設備標準》也在「太陽光電減碳旗艦行動計畫」中明確定位為重要措施。
但民團指出，短短兩天後，內政部卻表示該草案年底不會公告，且將以公有建物與工廠等大型建物為主，暫不涵蓋一般民間新、增、改建建物，這樣的表態不僅與政府提出的減碳目標背道而馳，也凸顯中央政府相關部會對淨零減碳缺乏共識。
台灣氣候行動網絡研究員陳泉潽表示，屋頂光電早已是跨部門、跨社會的基本共識，政府若在此關鍵時刻退縮，將使減碳政策出現落差，也削弱台灣與國際接軌的能力。若要達成NDC3.0目標，在2035年將燃煤占比降至9%，則屋頂光電建置量需要達到18GW、發電量占比達到7%。每年屋頂光電裝置量需新增900MW以上，方能達標。然而，內政部目前退縮至工業倉儲、公有建物的版本，估計年增量僅88MW，遠遠不足以支撐減碳目標的實現。
國際上，多個國家已有建物加裝光電規範，例如歐盟新版《建築能源效能指令》(Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) 等制度，要求不同類型新建物依時程加裝屋頂光電，視之為強化能源自主、提升氣候韌性的必要基礎工程。台灣若仍停留在侷限適用範圍、分階段嘗試的保守做法，不僅不利於未來建築物減碳，也恐讓台灣在淨零轉型上節節落後全球趨勢。中央各部會與地方政府更應在既有的社會共識上加速協調，共同確保「屋頂光電」子法如期到位，讓減碳政策真正具備持續性與可信度。
綠色公民行動聯盟研究員劉如意指出，內政部預告的草案內容，排除E類宗教類以及I類危險倉儲類，其餘建物類型皆需符合新、增、改建建物1,000平方公尺（300坪）以上，每20平方公尺（6坪）即須裝設1KW的太陽能板的規定。據內政部估算，將佔全國新建屋頂面積總量60％、一年可供5萬戶家戶用電。但若依內政部長劉世芳11月5日所說，先適用公共建物（A類）及工廠（C類），裝設屋頂光電建物佔全國新建屋頂面積總量將從60%降至15.58%，普及性大打折扣，可供一年家戶用電數不足3萬戶，新增屋頂光電裝置容量之減碳量更是從17萬公噸降至9萬公噸。
劉如意表示，內政部若恣意縮減光電設置建物適用範圍，不僅無視於草案內容是經由不同利害關係人、自2023年起已召開8次研商會議、廣納意見的共識，也將徹底破壞民眾對政府政策一致性與公信力的信任度。三年前關切此案的民間團體就呼籲，應將適用範圍下修到300平方公尺（90坪），就是要將數量最多、位於都市地區、用電量高、小宅化趨勢的住宅類（H類）納入適用，當時內政部用「能源轉型必須逐步穩健推動」為由，仍以1,000平方公尺為標準。如今不但無視討論的共識結果，更要排除包括住宅類在內的其他建物、甚至恣意決定不同建物的光電義務分階段施行，忽視社會大眾有參與綠能的權益外，也不禁讓人懷疑，內政部是站在什麼樣的立場、誰的立場，來考量台灣的整體減碳路徑，以及用什麼標準來「穩健推動屋頂光電」？
屋頂光電僅佔建物成本約1% 達成能源年減碳10萬噸
經民間團體試算，以鋼筋混凝土結構、樓地板面積 300 坪的20層建築為例，其建築造價約11.5至12.9億元。依該草案規範，300坪約需配置50kW太陽能發電設備；若以每 kW新台幣6萬元估算，增列費用約300萬元，佔整體建築造價約0.23% ~ 0.26%。以每層3戶、全棟60戶推算，分攤至單一戶別的成本影響極有限。另以相同樓地板面積的6層建物試算，增設50kW屋頂光電後，光電成本占整體建物造價約1.08% ~ 1.23%。整體而言，屋頂光電在新建建物造價中的占比極低，並不構成實質負擔。
民間團體主張，新建、增建與改建建物只要樓地板面積達 90坪，即應納入《建物光電設備標準》的適用範圍。以樓地板面積90坪的20層建築試算，其建築造價約3.5至3.9 億元，配置15kW太陽能發電設備的增列費用約90萬元，占整體建築造價同樣約0.23% ~0.26%。另以相同樓地板面積的6層建物試算，裝設太陽能設備後的成本占比亦為1.08% ~1.23%。無論以300坪建物或90坪建物作為義務設置標準，「屋頂光電」在新建物造價中均僅占極低比例，難以構成重大成本壓力。
另根據台大風險中心2023年民意調查，有近六成受訪者有意願或已安裝屋頂太陽能板。可見住宅類建築導入屋頂太陽能具備明確且穩固的民意基礎。現階段若因建築成本之陳述，使政策調整方向偏離原先目標，亦背離民意與社會共識，將使最具可行性之屋頂空間無法發揮其應有效益。
能源韌性就是國安韌性 政策縮減就是增加風險
地球公民基金會議題專員林冠伶指出，屋頂光電就是城市能源韌性的基礎，《建物光電設備標準》必須儘速公告並維持納入私有住宅及其他類建物的適用範圍，以提升民眾在面對極端氣候與地緣風險的能力。
林冠伶說，台灣長期依賴大型集中電網，使國家能源體系在面對地震、颱風或豪雨等衝擊時缺乏必要的分散能力，單一節點受損就可能導致城市癱瘓。屋頂光電作為社區層級的分散式支撐點，可補強電網脆弱處，是提升能源韌性與國家安全的重要基礎設施。
雖然現行法規尚未允許躉售型光電在災害時能直接轉為自發自用，但未來若法規調整，允許其在停電或災害期間將其作為為分散式供電設施，仍須以事前佈建足量屋頂光電為前提，社區與城市才有機會維持最低限度的基本運作。林冠伶強調，屋頂光電是全民可共享的公共韌性基礎，不應因政策退縮而減少其可及性。政府應儘速公告《建物光電設備標準》，維持公、私有建物及工廠屋頂皆為適用範圍，建立必要的屋頂光電點位密度，使台灣真正具備能源韌性與災後快速恢復能力。
要求兩年一期滾動檢討 設置門檻應下修至90坪
主婦聯盟環境保護基金會專員唐偉傑指出，除《建物光電設備標準》草案不應縮減，草案的版本仍存在不足。要求 1,000 平方公尺（300坪）以上新建物設置光電，實際僅涵蓋全國使用執照總發照量的6%，忽略多數小於1,000平方公尺（300 坪）的建案。如果光電義務僅限於大屋頂，小屋頂長期裝設率偏低，對普及屋頂光電極為有限。
唐偉傑強調，法案應設置「二年一期滾動檢討條文」，逐步將設置門檻下修至300平方公尺（90坪），讓制度隨氣候和社會狀況與時俱進。他也回應張智倫立委在11月5日質詢時提出的憂慮：部分社區與民宅擔心屋頂光電結構脆弱與設備維運問題。唐偉傑說，合法屋頂光電須經結構安全評估，由結構技師簽證，並完成建築、消防等審查，設計的耐風壓與抗颱風要求，比傳統鐵皮屋頂更安全可控。
她也建議政府推動強制加裝時，應比照《建築物昇降設備設置及檢查管理辦法》，將設備經營與管理權移交建築物管理人，納入管委會或主管機關管理，並規定定期檢查與保養，由合格廠商出具報告備查，同步檢討保險制度與安全標準，也確保屋頂光電收益可回流至社區。
唐偉傑呼籲，中央與地方都應盤點各類型的公有屋頂，建立公開屋頂地圖，優先釋出作地方社區公民電廠，媒合在地社區與合作社，讓公有屋頂成為地方再生能源樞紐，收益與社區共享。
最後，地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、台灣氣候行動網絡研究中心......等20多個公民團體共同提出四項嚴正呼籲：
一、內政部應儘速公告《建築物設置太陽光電發電設備標準》，並維持原有A、B、C、D、F、G、H類建物之光電設置適用範圍，且上述建物設置光電義務不應分階段施行。
二、經濟部與內政部應就《建築物設置太陽光電發電設備標準》草案中不足之處，包括：兩年一次檢討、屋頂光電結構、耐風壓與抗颱風要求、消防安全以及設備維運等部分強化規範，並針對儲能、自發自用及社區共享等民眾參與綠能之可能性，提出相關規劃、補助與機制措施。
三、行政院應協調內政部、國發會、經濟部、環境部等相關部會，確保屋頂光電政策落實，提升普及性與民眾參與度，增進台灣邁向淨零之途徑。
四、新建物加裝光電，既有建物光電潛力也不可忽略，中央與地方政府應徹底盤點公有與私有屋頂潛能，極大化屋頂光電普及性，以及深化民眾參與之可能。
更多Newtalk新聞報導
政院公布CEDAW第5次國家報告 逾4成女性立委為亞洲第一
11月嬰兒出生數比光輝10月減1512人 約每5.4分鐘一個
其他人也在看
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
大S生前暖舉再被證實！陝西學生繳不出學費求助 她低調協助度過難關
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台灣知名女星大S（徐熙媛）今年2月不幸病逝，人美心善的她在生前有不少善舉。近日一名中國陝西網友透露，過去因家庭原...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 61
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 7
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 353
國安基金八次進場「撿便宜」賺661億元有望「全民共享」？操盤手阮清華說話了
民進黨立委郭國文今（10）日關切，國安基金過去八次進場護盤累計獲利661億元，部分民眾認為這是在股災期間「撿便宜」所得，建議可將獲利回饋民眾或支持健保等公共財。財政部次長、國安基金操盤手阮清華回應，依現行條例，國安基金獲利均經委員會通過後繳入國庫統一管理，基金退場後不得再買入股票；若要實現全民共享或支持健保、國保、長照，需先修正國安基金設置管理條例，並取得社會共識，「可研議檢討」。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 28
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 61
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 214
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 3 小時前 ・ 186
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 天前 ・ 269
被踢出F4！朱孝天遭網虧「娛樂圈安陵容」、律師深度解析玩崩關鍵
被踢出F4！朱孝天遭虧「娛樂圈安陵容」、律師深度解析玩崩關鍵造咖 ・ 2 小時前 ・ 13
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 5
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 70
【11月ETF定期定額風雲榜】00919和00878退燒？ 雙雙月減破萬人
證交所今（10）日公布最新定期定額交易戶數，前20大人氣 ETF 中，國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）本月交易戶數分別減少約1 萬人及 1.24 萬人，為 20檔人氣ETF中下滑幅度最大。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 2
高股息ETF不香了？她靠00919年領12.3萬：抱得住的標的「越跌越要買」
台股高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動，配息也下降，讓不少投資人開始懷疑自己的存股策略是不是走錯了？對此，小資理財作家「鐵蛋」專訪時表示，買高股息ETF的目標就是「用股息累積現金流」，高股息產品的價值在於其穩定的配息能力，還特別點名00919連續11次配息年化報酬率都超過10%，「長期持有的標的遇到下跌，我是非常開心的，因為價格越便宜，我越能累積張數！」Yahoo特別企劃 ・ 5 小時前 ・ 21
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 180
WBC/美國隊再宣布4名球員入隊 3名50轟重砲齊聚
2026 年世界棒球經典賽將在明年 3 月開打，美國隊今日（10 日）再度公布四位大聯盟頂尖好手加入陣容，分別為費城費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）、洛杉磯道奇捕手史密斯（Will Smith）、巴爾的摩金鶯游擊手韓德森（Gunnar Henderson）以及密爾瓦基釀酒人二壘手圖榮（Brice Turang）。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3