勿讓市府財政雪上加霜 桃議員謝美英籲財政局審慎理財
桃園市議員謝美英30日在議會質詢時指出，張善政市長上任後積極推動多項福利政策，雖然造福市民、提升生育率成效顯著，但財政局必須謹慎因應、維持財務平衡，避免讓已亮紅燈的桃園財政狀況更加惡化。
謝美英表示，張善政市府陸續推出包括免費營養午餐、好孕專車、生育津貼、凍卵營養金、產後憂鬱心理諮商、SMA基因篩檢及五歲兒童助學金等多項婦幼友善政策，其中不少方案更是全國首創，展現市府積極改善少子化問題的決心。
此外，桃園還領先全國實施「擴大LDCT肺癌篩檢」計畫，協助民眾早期發現疾病，挽救無數家庭。然而，政策推動應兼顧永續財政，不應排擠原有預算或擴大赤字。
謝美英進一步指出，中央近年多次以桃園「非法定社福支出過多」為由，連續三年扣減一般性補助款，累計達1.3億元，去年更達最高上限1億元。她憂心若市府未妥善規劃，恐影響市庫運作，呼籲財政局應提早研擬對策，避免社福政策成為財政負擔。
除財政議題外，謝美英亦針對市府人事管理提出關切。她指出，近期長榮空服員請假爭議引發社會關注，強調「公務員也是廣義勞工」，市府應確保員工請假權益不被刁難。她並引用《公務人員執行職務安全及衛生防護辦法》於今年六月修正的五大重點，包括明訂職場霸凌定義、強化防治義務、完備申訴管道、增訂罰則及單軌化申訴流程，要求各局處全面檢視執行情形。
謝美英質疑，部分單位存在「請假刁難」現象，甚至有員工請假核准後被要求取消，以配合長官臨時開會。她要求人事處徹查是否存在人事人員以內規要求「書面准簽」為理由，不准公假申請或任意更改差假紀錄的情形。她強調，差假核定權屬分層負責主管，人事單位不應任意干預，呼籲市府檢討內部流程，確保公務員勞動權益不受侵害。
更多新聞推薦
其他人也在看
旅宿業告別缺工？引進外籍技術人力上路 洪申翰：設薪資與語言門檻防低薪外溢
為了解決國內缺工和低薪問題，行政院會今（10/30）日通過「跨國勞動力精進方案」，其中備受矚目的是旅宿業開放外國技術人力。勞動部長洪申翰表示，過去外籍移工多集中於製造業及照護領域，服務業開放始終謹慎，主要擔心造成低薪定錨現象，所以，採取「加薪換名額」機制，雇主只要幫全職本國勞工加薪2000元，即可多聘一名外國技術人力，最高不得超過勞保投保人數的10%，而勞動部會設定薪資門檻不超過3.3萬元，且具備一定的語言能力。太報 ・ 1 天前
旅宿業明年開始可優先聘菲籍移工！ 最底薪資32k
行政院今（30）日通過勞動部「跨國勞動力精進方案」，其中包含開放旅宿業引進中階移工，以紓解業界長期缺工問題。觀光署長陳玉秀指出，旅宿業開放項目將涵蓋房務、清潔、櫃檯與餐飲四大類，招募對象以菲律賓移工為...華視 ・ 1 天前
旅宿業、製造業外籍移工大鬆綁！「4大方案」結合加薪一次看
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導為因應企業抱怨台灣勞工人力不足，行政院長卓榮泰今（30）日在行政院會聽取勞動部跨國勞動力精進方案報告，通過相關4大方案...FTNN新聞網 ・ 1 天前
旅宿業最快明年Q1引進菲籍移工 最低薪資拚3.2萬元
觀光署統計，目前國內旅宿業房務及清潔仍有6,600名人力缺口，行政院30日在院會通過跨國勞動力精進方案，開放「旅宿服務工作」、「商港碼頭貨物裝卸集散工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進。觀光署表示，規劃旅宿業聘用外籍移工最低薪資需達3.2萬元，預計明年Q1優先在菲律賓設立據點直接引進。中時財經即時 ・ 1 天前
皇家可口攜手連鎖餐飲推奶昔與香菜霜淇淋，急凍熟麵打進梁社漢排骨
【財訊快報／記者劉居全報導】南僑集團(1702)子公司皇家可口(7791)再次神助援連鎖速食餐飲，合力推出奶昔產品，剛推出賣到缺貨，這是該連鎖餐飲品牌今年首推的新品，目前由單一據點試賣，因為反應熱烈，營銷團隊已評估全面擴大到全台的店舖，以搭配其他商品，衝高來客數。皇家可口自成立以來，一直以研發創新及跨界結盟等佈局，強化產品競爭力，並擴大目標市場，自有品牌杜老爺甜筒、曠世奇派等產品30年來風行全台，今年更一舉推出包括「杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕」、「杜老爺抹茶紅豆QQ雪糕」、「杜老爺甜筒太妃糖起司冰淇淋」及「曠世奇派提拉米蘇雪糕」等產品，帶動今年夏天的冰品營收季季高外，以冰品點心化的思維，皇家可口和全台25,000個連鎖通路結合，讓皇家可口的冰品成為飯後的甜點，為整體用餐體驗劃下完美句點。皇家可口同時發展急凍熟麵產品，在同樣的零下18度冷鏈車隊物流運送下，一次將冰和麵送達連鎖餐飲或連鎖通路等客戶手上，1+1>2的綜效，令皇家可口今年9月份單月營收較去年同期成長達2.72%。 皇家可口代工連鎖超商推出香菜口味霜淇淋，已在全省17家全家便利商店門市熱銷，針對市場傳言全家之後將推出起司霜淇淋，對此財訊快報 ・ 1 天前
基市公車人力吃緊 民代促加薪
基隆市公車服務品質一直是許多民眾關心的焦點，基隆市議員陳冠羽質疑，市公車營運改革進度停滯不前，公車司機人力缺乏狀況日益嚴重，已不足以維持正常班次。基隆市長謝國樑表示，是因《財劃法》爭議導致市府財政吃緊；公車處則表示，司機待遇將視新運價公布後再調整。中時新聞網 ・ 14 小時前
政院拍板！開放旅宿、碼頭移工「本國勞工加薪2000」
行政院長卓榮泰今（30）日在行政院會聽取勞動部「跨國勞動力精進方案」報告後表示，面對本國勞動力持續趨減，政府除提高國內勞動參與率、勞工薪資及就業條件外，同時也須解決產業缺工困境，建立勞資雙贏機制。中天新聞網 ・ 1 天前
投信公會「共同基金正確理財觀巡迴講座」開跑
【記者柯安聰台北報導】為協助大專學子及早建立正確投資理財觀念，以奠定未來生活規劃的良好基礎，公會自111年起規劃辦理大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座」，獲各大專院校熱情參與，今年度投信投顧公會持續...自立晚報 ・ 1 天前
政院今通過「跨國勞動力精進方案」 讓本國勞工加薪並保障移工權益
[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（30）日在行政院會聽取勞動部「跨國勞動力精進方案」報告後裁示，面對本國勞動力持續趨減，政府除提高國內勞動參與率、勞工薪資及就業條件外，同時也須解決產業缺工困境，建立勞資雙贏機制。該方案除海外延攬中心於明（2026）年第1季上路外，其餘政策將於明年元月密集實施，並適時滾動檢討。而列席院會後記者會的勞動部長洪申翰也透露，將在移工目標國成立中心，目前最可能的地點是菲律賓。待據點成立，旅宿業與商港碼頭業可藉此透過國對國的方式直聘中階技術工，前提是要先幫本勞加薪，且要符合薪資門檻、語言能力及技能資格。 據勞動部統計，台灣受少子化及高齡化影響，2040年工作年齡人口將驟減300萬人；2030年製造業人力需求平均每年增加1.9萬人，住宿及餐飲業平均增加1.3萬人。截至今年3月為止，製造業、運輸倉儲業、住宿餐飲業的職缺已達12.7萬筆；各大職類技術人力職缺11.3萬筆。 今天通過的「跨國勞動力精進方案」，以本勞權益優先、擴大用人留才、強化人力素質、強化政府效能為4大原則。 製造業方面，雇主替1名本勞加薪2000元，就多一位移工聘用名額，最高可增加10%配額；若新頭殼 ・ 1 天前
加薪2千換移工名額恐變相定錨薪資 勞動部將定規範防假加薪
行政院院會今天(30日)審議通過勞動部「跨國勞動力精進方案」，製造業、旅宿業、商港碼頭業每幫1名本國勞工加薪新台幣2,000元，就能多引進1名移工。對於這是否會出現變相的薪資「定錨」，勞動部下午接受媒體訪問時表示將設查核機制，以避免政策被濫用。 行政院院會30日審議通過勞動部「跨國勞動力精進方案」，製造業只要幫1名全時本國勞工加薪2,000元，就能在「3K5級制」核配名額下多1名移工名額。旅宿業、商港碼頭業也只要幫1名本國勞工加薪2,000元，就能多引進1名「技術型」移工，預計明年元旦推出。 勞動部長洪申翰指出，設計此政策最擔憂的就是出現低薪定錨的狀態，所以旅宿業、商港碼頭業只開放技術型移工，並設置薪資門檻，目前僑外生從事旅宿業的薪資門檻初聘是3萬元、再聘是3.3萬，商港碼頭又會更高，勞動部將參考客觀數據訂定。 對於旅宿業過去常喊缺工、希望開放移工，這次卻限制在有薪資門檻的技術型移工，是否難解缺工問題？洪申翰回應不是業者想要什麼，就給他什麼；他並數度強調「現在就是只開放技術人力這個選擇」，若旅宿業不幫本勞加薪，那是業者的選擇。 對於本國勞工加薪2,000元能增聘1名移工，3年後要再加薪中央廣播電台 ・ 1 天前
京華城案開庭！吳順民否認被派當應曉薇顧問 薪水是賄款「大錯特錯」
台北地方法院審理京華城案，30日上午傳喚台北市議員應曉薇的顧問吳順民作證。針對檢方起訴他雖是應曉薇的顧問，薪資卻由威京集團支付，涉嫌收賄協助應曉薇推動京華城取得違法容積獎勵，吳順民反駁，認為檢察官根本大錯特錯。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
政院拍板旅宿業、碼頭業開放移工 本勞加薪2000元可增外籍勞工額度
為補足國內勞動力不足，行政院院會今(10/30)日通過勞動部研擬的「跨國勞動力精進方案」，包括企業替本國勞工加薪2000元即可增加外籍移工額度，給予資深外籍技術移工留任久用，開放旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力，以及準備在引進移工國家設置據點，直接與他國政府就引進移工事宜進行協商，排除仲介障礙。太報 ・ 1 天前
桃市明年統籌分配款653億 將強化這些重大公共建設
桃園市政府115年度統籌分配稅款653億元，較114年度增加295億元，減少中央一般性及計畫性補助共154億元後，較114年度增加62億元，實際可自行運用財源僅淨增加141億元。市府表示，115年度預算著重強化重大公共建設的資源配置，如軌道建設、道路闢建及養護，以及校舍整建等，其中交通運輸路網佔約62.81億元。中時新聞網 ・ 1 天前
機器人理財業者少一家
機器人理財市場發展緩慢？根據金管會統計，截至今年9月底，機器人理財開辦業者共有17家，含銀行十家、投信四家、投顧三家，資...聯合新聞網 ・ 11 小時前
服務業首開「外國技術人力」！勞長：薪資、語言門檻不衝擊本勞
我國過去以工作內容區分技術人力及基層移工，但為解決旅宿業缺工，勞動部開放旅宿業等服務業可直接從海外引進並使用外國技術人力，但從事工作內容卻包括房務、清潔外，還包括訂房、附屬餐廳外場等，外界憂心取代本國人工作，勞動部長洪申翰稱，技術人力有薪資門檻、語言等技術門檻認為不致於影響本國勞力。中時新聞網 ・ 1 天前
聚焦三大主軸！內政部祭建築減碳旗艦計畫
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（30）日主持第五次國家氣候變遷對策委員會，會中內政部以「近零碳建築的轉型與展望」為題進行專案報告，宣布啟動「近零碳建築減碳旗艦計畫」，聚焦三大主軸，「擴大建築能...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
美韓貿易協定「幾乎敲定」！首爾確認3500億投資美國換15%汽車關稅、半導體關稅優惠
美國總統川普周三 (29 日) 在南韓慶州 APEC 峰會晚宴上與總統李在明握手時表示，「我們今天與南舉行了一次重要的會晤，很多事情都已決定，我們的協議幾乎敲定了，是一項貿易協定」。 南韓總統辦公室政策室長金容范周三 (29 日) 則在後來的一場記者會上證實已跟美國就貿易協議具鉅亨網 ・ 1 天前
旅宿業移工薪資擬最低3.2萬 民宿不在開放範圍內
（中央社記者余曉涵台北30日電）因應旅宿業缺工議題，行政院會今天拍板開放中階移工從事旅宿業。觀光署指出，規劃要求薪資最低至少3萬2000元，將以勞動部布局的海外據點菲律賓優先，且開放對象不含民宿。中央社 ・ 1 天前
解缺工潮！企業先幫本勞加薪2千 可聘1移工
行政院會於30日拍板擴大引進外籍移工，推出全新政策緩解台灣缺工問題。根據新方案，企業若先替本國勞工加薪2000元，便能額外聘用一名薪資32000元的外籍移工，首波將以菲律賓籍為優先考量。此政策預計最快於明年1月實施，適用於旅宿業、碼頭業等四大產業，預估未來4年內將有20萬名本國勞工受惠。然而，產業界雖樂見人力增加，但對於移工住宿問題仍有疑慮。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
沒進科技業人生無望？「逾5萬薪水」職業曝 1泛國營工作受關注
近日有網友發文詢問，全球進入AI時代，但台灣非科技業根本吃不到這波好處，不在科技業工作是不是這輩子沒救？但也有民眾發起「底薪5萬非科技業／金融業的工作」詢問，文章曝光後，許多人踴躍回應，其中一名網友分享，自己在泛國營的台灣高鐵工作，年資兩年薪水6萬多，引起廣泛討論。中時新聞網 ・ 20 小時前