勿讓市府財政雪上加霜 桃議員謝美英籲財政局審慎理財





桃園市議員謝美英30日在議會質詢時指出，張善政市長上任後積極推動多項福利政策，雖然造福市民、提升生育率成效顯著，但財政局必須謹慎因應、維持財務平衡，避免讓已亮紅燈的桃園財政狀況更加惡化。

謝美英表示，張善政市府陸續推出包括免費營養午餐、好孕專車、生育津貼、凍卵營養金、產後憂鬱心理諮商、SMA基因篩檢及五歲兒童助學金等多項婦幼友善政策，其中不少方案更是全國首創，展現市府積極改善少子化問題的決心。

桃議員謝美英於議事堂進行質詢。





此外，桃園還領先全國實施「擴大LDCT肺癌篩檢」計畫，協助民眾早期發現疾病，挽救無數家庭。然而，政策推動應兼顧永續財政，不應排擠原有預算或擴大赤字。

廣告 廣告

謝美英進一步指出，中央近年多次以桃園「非法定社福支出過多」為由，連續三年扣減一般性補助款，累計達1.3億元，去年更達最高上限1億元。她憂心若市府未妥善規劃，恐影響市庫運作，呼籲財政局應提早研擬對策，避免社福政策成為財政負擔。

針對市府員工請假問題，桃議員謝美英質詢人事處長林妙貞。

除財政議題外，謝美英亦針對市府人事管理提出關切。她指出，近期長榮空服員請假爭議引發社會關注，強調「公務員也是廣義勞工」，市府應確保員工請假權益不被刁難。她並引用《公務人員執行職務安全及衛生防護辦法》於今年六月修正的五大重點，包括明訂職場霸凌定義、強化防治義務、完備申訴管道、增訂罰則及單軌化申訴流程，要求各局處全面檢視執行情形。

謝美英質疑，部分單位存在「請假刁難」現象，甚至有員工請假核准後被要求取消，以配合長官臨時開會。她要求人事處徹查是否存在人事人員以內規要求「書面准簽」為理由，不准公假申請或任意更改差假紀錄的情形。她強調，差假核定權屬分層負責主管，人事單位不應任意干預，呼籲市府檢討內部流程，確保公務員勞動權益不受侵害。

更多新聞推薦

● 謝龍介發布「團結台南聯合看板」 宣布他的市長選戰開始備戰