勿闖！大坑這些步道「全線封閉」有危險

▲10號步道邊坡大範圍坍塌及掏空沖刷(圖／觀旅局提供2025.12.1)

▲10號登山步道多處，邊坡出現大範圍坍塌、掏空及沖刷，木棧道與原木階梯損毀嚴重，存在高度風險(圖／觀旅局提供2025.12.1)

[NOWnews今日新聞] 被譽為「台中後花園」的大坑風景區，在今年7月底的西南氣流豪雨中遭受重擊！其中最熱門的大坑10號登山步道災情慘不忍睹，多處邊坡大規模崩塌、地基被掏空，安全拉起封鎖線！台中市政府觀光旅遊局表示，已全面啟動復建作業，並成功向中央爭取總計達9,538萬元補助，將加速趕工，盼能儘速恢復安全舒適的登山環境。

觀旅局長陳美秀指出，10號登山步道本次受損區域包含0K+400、0K+750、1K+030等多處，邊坡出現大範圍坍塌、掏空及沖刷，木棧道與原木階梯損毀嚴重，存在高度風險，受損範圍約佔全線一半。10號步道復建工程已獲交通部觀光署補助，將以「安全改善」、「耐候工法」為核心，進行步道結構強化與排水系統改善，提升步道耐久性與防災韌性。

廣告 廣告

針對外界關切的修復進度，風景區管理所澄清說，10號步道去年7月受損後原預計今年6月底開放，但經市府努力已提前於清明連假開放。惟今年7月底再受颱風影響，邊坡大範圍崩坍，致使步道不得不再度封閉重建，請民眾理解山區自然災害所帶來的施工限制與困難。

風景區管理所說，目前大坑地區包括2號、3號、4號、5號、6號、10號及中台科大觀音山步道等7條路線仍因災封閉。封閉區域仍有落石、坍塌等潛在危險，呼籲民眾務必遵守管制勿進入。在復建完成前，建議民眾可選擇已開放的替代路線，如1號、3-1號、5-1號、7號、8號、9號及9-1號等7條步道，維護自身安全。

觀旅局強調，市府將持續督導工期進度，力求復建作業如期甚至提前完成，讓市民與遊客能重返安全的大坑山區。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

薩瓦迪卡 泰國慶台中登場 歡慶台泰友誼

中捷綠線延伸大坑彰化 綜規預計明年首季送審

全國首例 爭議店家 遭中市府強貼警訊