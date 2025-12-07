一包也可以訂！義美正式推出「高市早苗巧克力」價格、入手方式曝光

記者李鴻典／台北報導

日本首相高市早苗「台灣有事」說，引爆中共怒火，讓中日緊張態勢連日升溫，民進黨立委黃捷在臉書貼文透露義美出了「高市早苗巧克力」，只可惜並沒有販售，但日前台日產經友好促進會會長葉建揚指出，因為客服人員電話接到手軟，義美已決定12月正式上市！現在確定的消息是，義美將正式推出「義美台日友好巧克力」，採門市預購方式購買。

「義美台日友好巧克力」使用72%優質巧克力。（圖／義美食品提供）

義美食品表示，近日台日交流活絡，相挺台日良好友誼、展現彼此深刻的夥伴關係，回應熱情消費者敲碗期待，「義美台日友好巧克力」即將上市！

廣告 廣告

義美說明，此次「義美台日友好巧克力」使用72%優質巧克力，微苦輕甜，具有細緻優雅香氣及輕甜口感，一包內共六片巧克力方便攜帶，讓消費者可以隨時隨地享受高濃度巧克力香醇。單包售價99元。

義美也說，現場不陳列販售，採門市預購。預購方式：即日起可至全台義美食品門市登記購買，預購商品到貨通知。一包也可以訂！此外，12月中旬將推出88%版本優質巧克力，喜愛高濃度巧克力的也不要錯過。

根據義美提供的圖檔，72%版本的巧克力，外包裝是高市早苗的照片；至於88%版本，則是讓高市變成卡通版本的樣子。

12月中旬將推出88%版本優質巧克力，喜愛高濃度巧克力的也不要錯過。（圖／義美食品提供）

更多三立新聞網報導

王鴻薇不滿小紅書被封！慘遭去年自己打臉 曾喊「希望我們能成功」

爆香港開始傳喚外媒！轟「散布香港大火假訊息」 他苦勸台灣人1句

旗下社群媒體X「遭重罰43億」！馬斯克反擊：歐盟應被廢除

快看幸運兒是你嗎？花「95元買手搖飲」爽中1000萬發票 店家曝光

