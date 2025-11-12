【包你入坑5原因】大包控愛了！COACH Carryall 48登lyst熱單，復古包型＋超大容量，氣場和實用度一次到位
近年翻紅的COACH不只在秀場上大放異彩，包款系列也越來越受時髦通勤族喜歡，而這款在2024秋冬系列中亮相的Empire Carryall 48更是把品牌的美式態度發揮到極致，乾淨的弧形線條、柔軟但不塌的包身，既能裝滿一天的行程，又不失造型感，本篇跟著編輯一起入坑！
COACH Empire Carryall 48大包的5個迷人之處
踩在趨勢上的美式復古包型
在COACH 2024秋冬系列中亮相的Empire Carryall 48包款，包型靈感來自有著復古風情的醫生包，放大的圓弧流線包身搭，整體結構乾淨俐落又不會太過強勢，大尺寸的設計在造型上非常有存在感。
皮革軟中帶挺
大型的包身選用粒面牛皮打造，不僅在觸感上能感受皮革的紋理與細緻，帶著軟度的皮革卻依舊保有對包身的支撐力，能保持包型自帶的鬆弛感，時間久了皮革會帶出自然油光，整體質感更有個人特色。
容量大但不笨重
Empire Carryall 48也是真的很能裝，包包本身的大容量內裝中，還有一個可放隨身物品收納層，包括筆電、水瓶、皮夾、化妝幫都能一次收納，包身兩側的釦件，還能因應需求讓包包收納度更大。
手提、肩背都好看，實用又有型
這款大包的使用方式也很多元，不僅可以手提，還可以搭配包包附有可拆式皮革肩帶，自由切換手提或斜背，上班、週末小旅行都能輕鬆駕馭！
金屬件、吊牌細節滿分
如果你愛低調靜奢，這款包也能滿足你的品味，包身上僅有小型的燙金Logo與同色系皮革吊牌，低調簡單，包身底部的防磨釘設計，讓裝了東西的包款也能挺挺的放置，細節上也很細膩。
直達官網
對於女性來說，48的尺寸可能真的會稍稍大一點，比較適合作為短途旅行或是登機包袋使用，日常包款可以推薦Carryall 40，不僅包型比例一樣好看，但更輕盈。

