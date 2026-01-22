【包你入坑5原因】Saint Laurent的千禧神包回來了！颯爽半月包型、立體感包身，人間聖羅蘭全背上了

Saint Laurent在2002年推出的Mombasa手袋，是千禧年最有辨識度的設計師包款之一，出自時任創意總監Tom Ford之手，一推出就成為好萊塢明星們以及時尚編輯的愛用包，在2026年初以全新的面貌回歸，人間聖羅蘭Rosé、水原希子、Bella Hadid也全都背上，本篇跟著編輯一起欣賞這款千禧美包的魅力！

Saint Laurent 「Mombasa半月包」的5個迷人之處

出自Tom Ford之手的千禧神包

Saint Laurent在2026年初正式宣告品牌的千禧神包Mombasa的時髦回歸，並邀請到Bella Hadid演繹廣告大片，這款曾經橫掃時尚圈的包款，是2002年Tom Ford執掌期間於2002 Rive Gauche成衣系列中的單品，並在24年後重回時尚圈。

立體包身＋厚實皮革的「份量感」

Mombasa帶著曲線皺摺的半月包型，不像極簡托特那樣中性，而是保留Saint Laurent一貫的性感與結構感，厚實柔款的皮革自帶垂墜感，背在身上會隨著步伐產生立體起伏，上肩後的包型立體，不管是貼身背或隨性掛在手上，都能維持漂亮輪廓。

最大不同之處在這裡

以肯亞沿海城市蒙巴薩命名的Mombasa手袋，在推出之時提把處搭配的是牛角、造型金屬提把，也是這個包款很具有辨識度之處，在時隔超過20年回歸的最大的不同之處就在於，新款手袋保留原本標誌性的牛角外型，改為皮革設計，讓整體感更高。

三種尺寸滿足各種需求

Mombasa手袋目前共推出大、中、小三種不尺寸可以選擇，色系有經典的百搭黑、深邃酒紅以及耐看的深棕色可以選擇，無論你喜歡颯爽的大型包款或是輕巧的迷你包型都能滿足。

心動入手

人間聖羅蘭全都背上身

時髦回歸的Mombasa手袋，讓人間聖羅蘭們紛紛背上身，包括拍攝廣告大片的超模Bella Hadid以皮裙搭配亮藍色襯衫的造型，水原希子焦糖色風衣搭配棕色款，以及品牌大使Rosé休閒的黑色大衣與丹寧褲，各自以不同風格展現這款手袋的多樣性。

隨著近年時尚圈許的Archive單品的復刻回歸，Mombasa的出現也剛好踩在這個時間點上，沒有搶眼的Logo卻有極高辨識度，正好符合現在偏好低調卻有個性的穿搭審美。





