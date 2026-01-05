【包你入坑5原因】Valentino全新腋下包讓志效、Dakota Johnson都心動，包型耐看實用＋多材質是關鍵

最近滑社群、看明星私服，是不是一直看到同一個小包？那應該就是Valentino秋冬的新包款DeVain，在創意總監Alessandro Michele上任後，品牌包款明顯多了一種更貼近日常的浪漫氣質，而DeVain正是這波轉變下最具代表性的作品，從韓國女團成員到好萊塢女星，都陸續背上，本篇帶你入坑Valentino這款實用的新包款！

Valentino DeVain包款的五個迷人之處

簡約基本調性的日常用包

名字來自divine（神聖）一詞語感的DeVain包款，承襲著Alessandro Michele一直帶給大家的浪漫氛圍感，但卻不在包型上過度設計，以輕盈簡約的設計，打造全新的Valentino入門型包款選擇。

一款包適合各種氣質

DeVain包款的「可塑性」也很高，在韓國女團IVE成員REI、TWICE 志效，以及歐美名人Dakota Johnson、Lana Del Rey以及Sabrina Carpenter的愛用之下，展現出可愛現代、復古性感與浪漫慵懶多種不同風格！

材質選擇超多元

DeVain包款一共推出27款設計，從最好入手的純色納帕皮革、金屬光澤皮革，到丹寧版本，再到Alessandro Michele最擅長的極繁風格刺繡、串珠、花卉圖騰、天鵝絨、拉菲草與羊羔毛等工藝款，無論你喜愛簡約日常還是豐富亮眼，DeVain都能包辦。

肩背手提都可以

翻蓋的信封包設計，再加上包蓋上的金色V Logo，十足的簡約經典，包身上搭配的皮革短肩帶，長度無論是手提或是肩背都剛剛好，對於喜歡輕便出行的人，是最適合的選擇！

刻字皮革吊牌

DeVain包款上都附有與同色系的皮革吊牌，可以在吊牌上壓印姓名縮寫，透過細節為包款加入專屬的個人感。

這款很適合作為入門選擇的腋下包，好搭、耐看、誰背都適合，如果你想購置一款實用又看不膩的日常包款，很適合參考這一咖。





