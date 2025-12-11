《包你發》與OK便利商店限時合作 聯名咖啡杯給你驚喜連連

▲《包你發》與OK便利商店聯名咖啡杯給你驚喜連連。

【記者 陳顗喆／台北 報導】知名休閒娛樂遊戲App《包你發》近日與連鎖便利商店OKmart進行跨界合作，自 12月11日起至明年1月7日共同推出限時限量的「包你發聯名咖啡杯」。消費者只要購買OKCAFE就可以馬上獲得《包你發》金幣好禮、掃描杯身QR Code還能參加抽獎，參加活動的民眾有機會可獲得大杯美式咖啡、OKmart禮券、購物金與包你發撲克牌等多項獎品。

此次聯名以「喝咖啡包你發」為主題，限量設計的主題杯款以《包你發》代言人安心亞與聖誕氛圍設計為特色，兼具收藏與話題性。主打將遊戲中的幸運元素結合喝咖啡的日常，讓玩家與消費者在享用咖啡的同時，也能體驗遊戲的樂趣與驚喜。

▲《包你發》休閒娛樂新體驗，輕鬆玩樂喝咖啡。

喝咖啡抽大獎，馬上包你發！狂送1000金幣、再抽OKmart購物金

活動期間，《包你發》同步推出三大回饋：

A. 喝咖啡專屬好康，新玩家再加碼送大杯咖啡！

只要期間購買OKCAFE，就能獲得《包你發》限量序號，可立即兌換 1,000 金幣獎勵大禮包，喝越多咖啡拿越多序號。之前沒有註冊過包你發的新玩家兌換序號，更享有抽中OKCAFE大杯美式的抽獎機會，總共高達300名中獎名額！

B.掃描咖啡杯QR Code免費抽好禮！

只要掃描聯名咖啡杯QR Code，還能連結至《包你發》粉絲團參與活動，有機會拿到500元或300元OKmart禮券、包你發撲克牌組等多樣好禮，不論新舊玩家都能參與，趕快揪親友們一起來參加抽獎。

C. 玩家儲值再抽購物金回饋

只要在OK便利商店購買 MyCard 1000元以上，再於《包你發》完成儲值流程，即可獲得抽獎資格，有機會獲得100元OKmart購物金，總共高達100名中獎機會。消費者喝咖啡、買點數就能同步參與抽獎，一次享受三重好禮。

遊戲×超商跨界合作，《包你發》讓品牌更貼近日常生活

《包你發》與 OK便利商店咖啡的跨界合作，走入民眾的生活場景，這次透過超商咖啡與遊戲獎勵結合，讓廣大民眾在日常購買咖啡的過程中自然接觸品牌，不論是上班族、大學生或手遊愛好者，都能輕鬆參與活動、獲得驚喜回饋，讓《包你發》的休閒娛樂體驗更加生活化、貼近大眾。

《包你發》休閒娛樂新體驗,輕鬆玩樂喝咖啡

《包你發》為台灣本土研發的線上娛樂平台App，以簡單易上手的輕鬆玩法及豐富獎勵系統深受玩家喜愛。遊戲類型包含拉霸、麻將、三國捕魚、俄羅斯方塊、新接龍等多種休閒遊戲，擁有多元的娛樂選擇與豐富的玩家體驗。

此次與OKCAFE的合作，不僅拓展品牌接觸群眾，也更展現《包你發》品牌讓娛樂融入生活的核心精神，期待帶給玩家輕鬆愉快的好心情與好運連連的娛樂體驗。(圖／業者提供)