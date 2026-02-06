包偉銘突被王彩樺抱大腿！愛妻劉依純當場急衝上台 尷尬畫面曝光

記者蔡維歆／台北報導

王彩樺突抱包偉銘大腿又躺懷裡。（圖／民視提供）

本週主題「經典洗腦歌舞秀」，邀請到跑跑天王「彈簧腿」包偉銘以及保庇天后王彩樺來到節目。包偉銘帶來經典〈跑跑跑〉讓全場歡聲雷動，包偉銘還臨時cue陽帆一起跳，最後一個經典劈腿讓全場驚呼連連。

陽帆笑說舞步太經典，他沒有彩排過臨時被拉出來，還記得怎麼跳，陽帆說；「兩人認識好幾十年，有一陣子他都不唱跳這首歌，但只要是我要求他都會表演」，白冰冰甚至也被cue一個轉圈，白偉銘提攜後輩莊振凱、曾瑋中、楊哲合唱〈愛像什麼〉，讓有肢體障礙的三位男歌手，變唱跳歌手。

廣告 廣告

王彩樺（左起）、包偉銘與劉依純上節目。（圖／民視提供）

王彩樺與舞群戴上同款假髮白襯衫短裙，high唱百萬金曲〈保庇〉，熱力四射全場傳唱，還與包偉銘合唱〈愛情限時批〉獨寵《超級冰冰Show》節目粉跨界合作，王彩樺唱到忘我一把抱住包偉銘大腿又躺在他懷裡，見過大風大浪的包偉銘嚇到動都不敢動，白冰冰一喊：「人家老婆劉依純在旁邊啦」，衝上舞台的劉依純反而笑開懷說「都送給你們啦」，包偉銘笑說王彩樺作風大膽20幾年來依舊沒變，但很高興能合作一場秀給觀眾朋友，是非常開心的。

更多三立新聞網報導

58歲夏禕宣布當阿嬤！首帶6歲外孫女公開露臉 被問「感情現況」鬆口了

是否續約味全龍當小龍女？李多慧首公開露臉全招了 最新動向曝光

捐兒福29萬台幣遭郁方開轟！李雅英道歉揭「關鍵主因」 聲明全文曝光

我吃雞腿她吃雞皮！邰智源哭揭「媽媽只吃剩菜」 真實原因曝光惹鼻酸

